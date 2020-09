Corona behindert Caritas-Sammlung in der Diözese Regensburg

Die Caritas-Sammlung im Bistum Regensburg hat unter erschwerten Bedingungen aufgrund von Corona begonnen. Der Grund: Viele ehrenamtliche Sammler gehörten zur Risikogruppe und das Sammeln an der Haustür sei unter Hygienevorschriften schwieriger. Das sagte Harry Landauer, der Sprecher der Caritas im Bistum Regensburg, zum Bayerischen Rundfunk.

Infektionsschutz bei Caritas-Sammlung

Begonnen hat die Caritas-Sammlung am Sonntag mit der Kirchenkollekte, ab Montag wird vor der Haustür gesammelt. Bei der Haustür-Sammlung verzichte man für den Infektionsschutz in diesem Jahr auf eine Unterschrift des Spenders. Zusätzlich gebe es an Orten, in denen sich keine Helfer finden, Flugblätter mit Verweis auf das Caritas-Konto.

Sammeln wird generell schwieriger

Ein weiteres Problem sei auch, dass bei der Kirchenkollekte weniger potentielle Spender aufgrund der Corona-Beschränkungen vor Ort seien, sagte Landauer. Jenseits von Corona werde es generell immer schwieriger, vor der Haustür Spenden zu sammeln. Die Menschen seien häufig nicht bereit, "Fremden" die Türen zu öffnen. Landauer sagt, er habe großen Respekt vor den Caritas-Sammlern, sie müssten sich häufig sogar beschimpfen lassen.

Zwei Millionen Euro jährlich bei Caritas-Sammlung

Das Ziel der Herbstsammlung ist es, Spenden für die Arbeit der Caritas zu sammeln. Jährlich kommen auf diese Weise rund zwei Millionen Euro bei der Haussammlung und der Kirchenkollekte im Bistum Regensburg zusammen, sagte Landauer.

Im Bistum Regensburg waren in den vergangenen Jahren jeweils mehr als 6.000 ehrenamtliche Sammler unterwegs. Der Erlös gehe an Einrichtungen, in denen es keine öffentlichen Mittel gebe. Dazu gehören beispielsweise Sozialberatung, Schuldnerberatung, Altenhilfe, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder Katastrophenhilfe, so Landauer.

20 Prozent weniger Spenden im Frühjahr

Insgesamt seien allerdings schon im Frühjahr zu Beginn der Corona-Zeit weniger ehrenamtliche Sammler als üblich dabei gewesen und auch die Spendenbereitschaft der Menschen sinke im Allgemeinen, so Landauer. Im Frühjahr 2020 habe es einen Spendeneinbruch im Bistum Regensburg von rund 20 Prozent gegeben. Landauer betont, dass die beiden Sammlungen essentiell seien und ein großer Teil der Mittel für die Arbeit der Caritas aus diesem Topf komme. Die Caritas-Haussammlung findet jedes Jahr zweimal statt, im Frühjahr und im Herbst.