Corona beendet Erfolgsgeschichte eines Nördlinger Bar-Betreibers

Die Corona-Zwangspause ist für viele Bars wieder vorbei. Doch die Corona-Regeln und damit die Auflagen, an die sich Betreiber halten müssen, sind streng. Für Bar-Betreiber Christoph Groß aus Nördlingen ein Grund zuzusperren. Die Corona-Regeln für Kneipen passen einfach nicht zu seiner Idee von einer Bar. Doch der Gastwirt lässt sich eine Hintertür offen.

Einsam sitzt Wirt Christoph Groß in seiner Bar

Außen an der Tür prangt noch das Logo, ein Hirsch-Geweih. Im Innern der Bar "Zum Schwarzen Hirschen" steht Christoph Groß ziemlich verloren in der Mitte des Raums. Möbel, Vorräte und Deko sind schon fast komplett ausgeräumt. Hier war die letzten zweieinhalb Jahre eine der angesagtesten Bars Nördlingens – mit einer großen Auswahl Gin, entspannter Atmosphäre und fast immer vollem Haus. Bis zum Corona-Lockdown.

"Corona hat uns ziemlich eiskalt erwischt, von heute auf morgen musste die Gaststätte geschlossen werden. Wir haben uns dann mit einem Lieferservice über Wasser gehalten, haben aber lange keine Info erhalten, ob wir wieder aufmachen dürfen oder nicht und haben jetzt für uns den Entschluss getroffen: Wir machen zu!" Wirt Christoph Groß

Mit Sitzplätzen zu wenig Umsatz und keine Atmosphäre

Monatelang hat Christoph Groß Miete gezahlt, in der Hoffnung, dass er wieder aufmachen darf. Jetzt hat die Staatsregierung genau das den Bars und Kneipen erlaubt. Doch Christoph Groß bringt das nichts. Weitermachen mit wenigen Sitzplätzen und Bedienung am Tisch – das bedeutet zu wenig Umsatz. Und das passt auch nicht zu seiner Idee der Bar, sagt der 32-Jährige, der vor seiner kurzen Karriere als Gastwirt lange im Ausland gelebt und gearbeitet hat.

"Die Leute sind wirklich nebeneinander gestanden, also richtig eng auf eng, und das war eigentlich unser Ding! Es war immer was los, man kannte ganz viele Leute, ist von der einen zur anderen Gruppe gehüpft, hat sich vorne wieder ein Getränk geholt - und das funktioniert halt einfach nicht mit Corona!" Christoph Groß

Möbel aus der Bar im Kuhstall eingelagert

Mittlerweile arbeitet Christoph Groß wieder ausschließlich in seinem Beruf als Mediengestalter. Die Einrichtung der Bar hat der jetzt ehemalige Gastwirt sorgfältig auseinander gebaut und im ehemaligen Kuhstall seines Großvaters eingelagert. Denn entmutigen lassen will er sich nicht. Er wolle jetzt erst einmal Corona abwarten, sei dann aber wieder offen für neue Projekte. Vielleicht sind dann Theke, Barhocker und Spüle doch noch einmal sehr nützlich…

Hintergrund

Corona hat das bayerische Gastgewerbe hart getroffen: Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik ist der Umsatz im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent eingebrochen. Mehr als jeder zweite Gastwirt im Freistaat bangt um seine Existenz – so das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA). Während Restaurants schon länger wieder öffnen dürfen, hat es die Besitzer von Schankwirtschaften – also Bars und Kneipen – besonders hart getroffen. Sie dürfen erst ab dem heutigen Samstag wieder öffnen und das auch nur unter den Bedingungen, die schon in Restaurants gelten: Erlaubt sind nur Sitzplätze und Bedienung am Tisch. Es gilt weiter ein Tanzverbot. Ausgelassene Feiern in Bars und Kneipen sind damit weiterhin wohl kaum möglich.