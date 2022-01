Corona beeinträchtigt Jahresbilanz der bayerischen Spielbanken

"Die Spielbank war vor Herausforderungen gestellt, die so in der Geschichte noch nie vorhanden waren", erklärt Marina Klein. Sie ist die Direktorin der Spielbank Bad Kissingen. Über fünf Monate war die Spielbank im vergangenen Jahr geschlossen. Ein Großteil des Personals ging in Kurzarbeit.

"Während der Schließzeit haben wir die Zeit genutzt, um Modernisierungen und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen", ergänzt Klein. In Bad Kissingen steht eine von insgesamt neun Spielbanken des Freistaats. Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung ist für sie zuständig und hat jetzt die Jahresbilanz veröffentlicht.

Spielbank Bad Kissingen mit weniger Einnahmen

Demnach hatte die Spielbank Bad Kissingen letztes Jahr weniger Einnahmen. Der sogenannte Bruttospielertrag lag bei über 4,1 Millionen Euro. 2020 waren es circa 4,2 Millionen und 2019 rund 6,8 Millionen Euro. So nahm die Spielbank vergangenes Jahr 37 Prozent weniger ein als im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie. Bei den Besucherzahlen verzeichnete die Spielbank Bad Kissingen 2021 knapp 23.000 Gäste. 2020 waren es circa 32.000 und 2019 ungefähr 66.000 Gäste.

Einbußen auch bei der Spielbank Feuchtwangen

Ähnlich sah es in der Spielbank Feuchtwangen im Landkreis Ansbach aus. Veronika Ober, Pressesprecherin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, sagte: "In der Spielbank Feuchtwangen hatten wir 2021 einen Bruttospielertrag von über 9,4 Millionen zu verzeichnen, 2020 waren es 11,1 Millionen und 2019 lag der Bruttospielertrag bei über 16 Millionen Euro."

Gesunkene Erträge aber insgesamt Gewinn

Der Bruttospielertrag aller bayerischen Spielbanken lag für das vergangene Jahr bei mehr als 48 Millionen Euro, so Veronika Ober. Zum Vergleich: 2020 waren es mehr als 56 Millionen Euro. Im "Vor-Corona-Jahr" 2019 betrug er noch rund 86 Millionen Euro. Innerhalb der beiden Corona-Jahre von 2020 bis einschließlich 2021 sei ein Rückgang von circa 14 Prozent zu verzeichnen.

Trotz gesunkener Bruttospielerträge des vergangenen Jahres würden die neun bayerischen Spielbanken insgesamt einen Gewinn verzeichnen. Laut Ober könnte nach Abzug aller Steuern, Abgaben und Kosten der Gewinn an den Freistaat Bayern überwiesen werden. Weitere Details zum Gewinn konnte die Pressesprecherin noch nicht nennen. Die genaue Berechnung sei erst bis Ende Januar abgeschlossen.

Kein Personalabbau aber Kurzarbeit

Vergangenes Jahr besuchten insgesamt mehr als 246.000 Gäste die neun bayerischen Spielbanken. Ober ergänzte: "2020 waren es noch circa 366.000 und im Vor-Corona-Jahr hatten wir rund 728.000 Gäste." Laut Ober liegt somit der Rückgang der Gästezahlen von 2020 zu 2021 bei ungefähr 30 Prozent.

Nach Obers Angaben arbeiten in allen bayerischen Spielbanken derzeit über 670 Menschen. "Personal mussten wir 2021 nicht abbauen", sagte die Pressesprecherin. "Circa 87 Prozent gingen aber während der pandemiebedingten Schließzeit von November 2020 bis Juni 2021 in Kurzarbeit."

Spielbank Bad Wiessee war 2021 Spitzenreiter

Spitzenreiter beim Bruttospielertrag war die Spielbank Bad Wiessee im Landkreis Miesbach gefolgt von der Spielbank Feuchtwangen. Das Schlusslicht machte die Spielbank in Bad Reichenhall im Landkreis Berchtesgadener Land. Allerdings gab es dort zusätzliche Corona-bedingte Schließzeiten im vergangenen November und Dezember.

Besucher-Höchstgrenze wegen Corona

Am 9. Juni 2021 konnten nach der Schließzeit wegen der Pandemie alle Spielbanken wieder mit einem Hygieneschutzkonzept öffnen. Dazu zählten die 2G- oder teilweise auch 2G-Plus-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht. "Zudem waren Automaten nicht bespielbar, um den Mindestabstand zum nächsten Automaten einhalten zu können", erklärte Ober.

Darüber hinaus reinigte das Personal regelmäßig die Spielgeräte. An Spieltischen wurden Plexiglaswände angebracht. Überdies standen sehr viele Desinfektionsmittel-Spender für Gäste bereit. Außerdem wurde eine Höchstgrenze für die tägliche Anzahl an Besucherinnen und Besuchern mit einer Auslastung von 25 Prozent festgelegt. Die Höchstgrenze wurde vom Personal am Eingang kontrolliert.

Engagement für guten Zweck

Marina Klein, Direktorin der Spielbank Bad Kissingen, ist für dieses Jahr sehr zuversichtlich: "Derzeit bin ich am Planen verschiedener Veranstaltungen, die auch wieder 2022 stattfinden sollen." Dazu zähle beispielsweise ein großes Sommerfest im Innenhof des Luitpold-Casinos, das am Vatertag (26. Mai) stattfinde solle. "Das Sommerfest lockt immer mehrere Tausend Menschen an", ergänzt Klein. "Außerdem ist es für einen guten Zweck."

Darüber hinaus profitiert auch Bad Kissingen von der Spielbank. Die Stadt erhält jährlich eine sogenannte Spielbankabgabe. Diese beträgt 15 Prozent des Bruttospielertrags. Außerdem gibt die Spielbank Bad Kissingen, wie alle anderen bayerischen Spielbanken auch, aus ihrem Budget Gelder für gemeinnützige Zwecke in den Bereichen Kultur, Sport und Soziales.