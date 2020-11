Corona: Bayreuther Bürgerversammlung soll abgesagt werden

Die für den 11. November geplante Bürgerversammlung der Stadt Bayreuth wird offenbar nicht stattfinden. Wie ein Pressesprecher dem BR auf Nachfrage schriftlich mitteilte, sei die geplante Bürgerversammlung verwaltungsintern neu bewertet worden. Das Ergebnis sei, dass die Stadt die Veranstaltung mit Blick auf den aktuell geltenden Teil-Lockdown und das hohe Infektionsgeschehen in Bayreuth für derzeit nicht vertretbar halte.

Stadt Bayreuth wendet sich an Regierung von Oberfranken

Diese Einschätzung werde nun noch mit dem Gesundheitsamt Bayreuth und der Regierung von Oberfranken als Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt. "Wir sind zuversichtlich, dass die Entscheidung der Stadt dort auf Verständnis stößt", heißt es in dem Schreiben weiter.

Einladungen für Bürgerversammlung wurden verteilt

Ein paar Stunden zuvor war man in Bayreuth noch davon ausgegangen, dass die Bürgerversammlung stattfinden kann, da sie nicht dem Veranstaltungsverbot unterliegt. Eine entsprechende Einladung wurde an die Medien versandt. Auf Nachfrage des BR wurde das Abhalten der Versammlung damit begründet, dass die Teilnehmerzahl begrenzt und deswegen auch eine vorherige Anmeldung erforderlich sei. Wenige Stunden später erfolgte die Neubewertung der Bürgerversammlung.

Bürgerversammlung: Einmal im Jahr verpflichtend

Nach Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales, diene die Bürgerversammlung der Information der Gemeindebürger, der Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten und der Verabschiedung von Empfehlungen an den Gemeinderat. In Bayern wird die Bürgerversammlung in Paragraph 18 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern geregelt. Darin heißt es, dass der Erste Bürgermeister verpflichtet sei, mindestens einmal jährlich, auf Verlangen des Gemeinderats auch öfter, eine Bürgerversammlung zur Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten einzuberufen.