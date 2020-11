Corona: Bayerns Test-Strategie bleibt - Neue Hilfen beschlossen

Bayern: Hilfen für Lockdown-Regionen

Wie angekündigt brachte das Kabinett heute auch zusätzliche Hilfen für die Landkreise Berchtesgadener Land und Rottal-Inn sowie die Städte Rosenheim und Augsburg auf den Weg. Dort hatten die Behörden - unabhängig vom bundesweiten Teil-Lockdown im November - wegen hoher Corona-Zahlen regionale Lockdowns angeordnet.

Dabei geht es laut der Staatskanzlei um "zusätzliche bayerische Lockdown-Hilfe in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro". Das Geld soll an Firmen und Selbstständige gehen, die von den regionalen Ausgangsbeschränkungen und ähnlichen Maßnahmen wie Gastro-Schließungen betroffen waren. Der Freistaat stockt die Bundeshilfen für den Teil-Lockdown im November in den betroffenen Regionen auf - im Berchtesgadener Land um knapp 39 Prozent, im Kreis Rottal-Inn um 16 Prozent und in Augsburg und Rosenheim jeweils um gut 3,5 Prozent. Bedingung: Die Firmen müssen schon erfolgreich November-Hilfen des Bundes beantragt haben. Die Anträge laufen über die Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern.

Aiwanger: Wirtschaftshilfen bis Mitte 2021 verlängert

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erklärte auch, dass die bisherigen bayerischen Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft bis Mitte 2021 verlängert werden. Als Beispiele nannte er Schnellkredite sowie den sogenannten BayernFonds. Auch für die Tagespflege-Einrichtungen im Freistaat soll es neue Unterstützung geben: Gesundheitsministerin Melanie Hulm (CSU) kündigte einen Rettungsschirm in Höhe von 50 Millionen Euro an. Die Einrichtungen sind ihr zufolge von zentraler Bedeutung, "um Familien mit pflegebedürftigen Menschen zuhause zu entlasten".

Huml und Herrmann präsentierten auch die aktuellen Corona-Zahlen für Bayern. Demnach wurden seit Montag 2.971 Neuinfektionen verzeichnet, 38 Menschen sind innerhalb eines Tages an oder mit Covid-19 gestorben. Aktuell werden 2.140 Covid-Patienten in bayerischen Krankenhäusern behandelt, knapp 400 in intensivmedizinischen Betten mit Beatmungsmöglichkeit.