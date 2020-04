Corona: Bayerns Kirchen rechnen mit Einnahmeverlusten

Jahrelang verzeichneten die Kirchen ein Plus bei den Kirchensteuereinnahmen - dank der guten Konjunktur. Nun rechnen die Kirchen mit hohen Einbußen. Denn der wirtschaftliche Abschwung in Folge der Corona-Krise wird sich auch bei der Kirchensteuer bemerkbar machen. Eine Umfrage der "Augsburger Allgemeinen" ergab, dass die Freisinger Bischofskonferenz mit einem Rückgang der Kirchensteuer im zweistelligen Millionenbereich rechnet.

Rückgang im zweistelligen Millionenbereich

Das Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat das Bistum Eichstätt mit der Ankündigung konkreter Sparmaßnahmen: Mit dem Einstellungsstopp werden freiwerdende Stellen nicht mehr nachbesetzt. Baumaßnahmen werden nur noch genehmigt, wenn sie "substanzerhaltend oder aus Sicherheits- oder Brandschutzgründen zwingend notwendig sind".

Bereits für 2020 hat die Diözese Eichstätt mit 4,7 Millionen Euro weniger eingeplant, weil das Bistum schon vor der Corona Krise mit einem Minus bei den Einnahmen gerechnet hat. Trotzdem kündigen auch die anderen finanzstärkere Bistümer Sparmaßnahmen an.

Kirchliche Beratungsstellen haben Zulauf

Auch das Bistum Regensburg rechnet coronabedingt mit Einnahmeausfällen. In der "Augsburger Allgemeinen" weist ein Sprecher des Bistums darauf hin, dass kirchliche Tagungshäuser leer stehen, also keine Einnahmen erzielen. Gleichzeitig nehmen immer mehr Menschen das Angebot kirchlicher Beratungsstellen in Anspruch, die dadurch höhere finanzielle Mittel benötigen.

Denn die Kirchen tragen unter anderem Suchtberatungsstellen, Beratungsstellen bei psychischen Problemen, Schuldnerberatungen, die Ehe- und Familienberatung, Telefonseelsorge und begleiten Trauernde bei einem Todesfall. Außerdem gehört die Kirche zu den großen Arbeitgebern in Deutschland. Laut Gewerkschaft Ver.di beschäftigen evangelische und katholische Kirche mit ihren Wohlfahrtsverbänden Diakonie und Caritas etwa 1,5 Millionen Menschen.

Das Bistum Bamberg muss laut "Augsburger Allgemeinen" wegen der sinkenden Kirchensteuer auf Rücklagen zurückgreifen, obwohl der aktuelle Haushalt nachjustiert wird. Geplante Bauprojekte etwa sollen verschoben werden.

50 Millionen Nachtragshaushalt bei der bayerischen Landeskirche

Die evangelische Landeskirche in Bayern hat einen Nachtragshaushalt aufgesetzt, um die Konsequenzen aus der Corona-Krise auszugleichen. Dieser umfasst etwa 50 Millionen Euro und wird heute (28.4.) vom Landeskirchenrat, dem Leitungsgremium der Landeskirche beraten. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen vor allem Tagungshäuser und die Diakonie unterstützt werden. Außerdem rechnet die Landeskirche mit deutlich weniger Erträgen aus Finanzanlagen.

An Stellenstreichung wird nicht gedacht. Allerdings wird der neue Stellenplan der Landeskirche nicht wie geplant in diesem Jahr verabschiedet, man will damit noch warten, um die mittel- und langfristigen Folgen der Epidemie zu berücksichtigen.