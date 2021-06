Holetschek will Urlauber strenger kontrollieren

Deutsche Reiserückkehrer müssen sich nach den Worten von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) auf strenge Kontrollen ihrer Impf- oder Genesungsnachweise oder eines Negativtests einstellen. Grund dafür ist die Ausbreitung der so genannten Delta-Variante des Corona-Virus, die zuerst in Indien aufgetaucht war.

Strengere Kontrollen an Flughäfen und Grenzübergängen

Holetschek, der gleichzeitig Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist, sagte der Boulevard-Zeitung "Bild am Sonntag", entscheidend sei, dass vor der Einreise getestet werde und die Nachweise an den Grenzübergängen und den Flughäfen nicht nur stichprobenartig kontrolliert würden. Bund und Länder befänden sich hierzu in enger Abstimmung.

Aktuell müssen Urlauber, die nicht aus einem Risikogebiet und auf dem Landweg zurückkehren, keinen Nachweis erbringen. Bei Flugreisen müssen bereits jetzt Impf- oder Genesungsnachweise oder ein negativer Corona-Tests vor Abreise vorgelegt werden.

Anteil der Delta-Variante bei Neuinfektionen steigt auf 15 Prozent

Bei weiter rückläufiger Sieben-Tage-Inzidenz wächst in Deutschland der Anteil der als besorgniserregend eingestuften Delta-Variante deutlich. Er verdoppelte sich im Vergleich zur Vorwoche laut Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwoch auf 15 Prozent.

In Großbritannien zum Beispiel waren die Infektionszahlen wegen der sich rasch ausbreiteten Delta-Variante zuletzt wieder stark angestiegen. Die Regierung hatte die für den 21. Juni geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen in England deshalb um vier Wochen verschoben.