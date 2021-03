Bayerns Einzelhandel zwischen Hoffen und Bangen

Eine Befreiung für den bayerischen Einzelhandel war der heutige Montag nicht. Ungeachtet der angekündigten Lockerung blieb die große Mehrheit der Geschäfte in Bayern geschlossen. Lediglich in 30 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte Bayerns habe der Handel am Montag geöffnet, sagte Bernd Ohlmann, der Sprecher des Handelsverbandes Bayern (HBE).

Die einen freuten sich, die anderen schauten in die Röhre - so beschreibt Ohlmann die heutige Situation im Einzelhandel. Die Händler müssten sich fast stündlich neu organisieren, schließen oder wieder aufmachen. All das sei ein riesiges Chaos, so Ohlmann, der weiterhin eine Öffnung aller Geschäfte fordert.

7-Tage-Inzidenz entscheidet

"Wer auch immer sich diese Regel ausgedacht hat, hat vom Einzelhandel keine Ahnung", kritisierte er. Manche Unternehmen hätten ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt und könnten nun doch nicht öffnen. Außerdem müsse Ware bestellt werden - auch dafür ist laut Handelsverband Planungssicherheit notwendig, die bei der Möglichkeit kurzfristiger Schließungen fehle. Das Ostergeschäft sei für den Einzelhandel die erste Umsatzspitze des Jahres. "Die haben uns ein faules Ei ins Osternest gelegt", so Ohlmann wörtlich.

Entscheidend bleibt für den Einzelhandel in Bayern jedoch die 7-Tage-Inzidenz. Liegt diese in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt stabil unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, so wird geöffnet. Momentan ist das in etwa einem Drittel der Landkreise in Bayern der Fall. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner müssen Kunden vorab einen Termin vereinbaren ("Click & Meet"). Bei über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist nur noch "Click & Collect" möglich.

"Click & Meet" gut angenommen in München

Es sei wahrlich kein Run auf die Innenstadt, aber "Click & Meet“ werde ganz gut angenommen, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer von 'City Partner', dem Verband der Innenstadt-Händler. Weil München am Wochenende die 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten hat, müssen Geschäfte Termine fürs Einkaufen vergeben. Bei "Click & Meet" gilt: Ein Kunde pro 40 Quadratmeter darf nach vorheriger Anmeldung im Geschäft shoppen.

Bei aller Unklarheit und Komplexität – "es ist halt eine Möglichkeit wieder Kunden zu bekommen", sagte Fischer dem BR. Und diese Chance würden die meisten Geschäfte heute wahrnehmen. Die Geschäfte am Rindermarkt etwa, also im Herzen der Münchner Innenstadt, hätten fast alle offen. Diese "Personal Shopping Möglichkeit", so Fischer, werde von den Kunden auch "ganz gut angenommen". Vor einigen Geschäften in der Münchner Innenstadt bildeten sich ab und zu sogar Schlangen. Vor anderen Geschäften ist es wiederum ganz leer.

Hans Jürgen Froschauer, Geschäftsleiter vom Einrichtungshaus Segmüller in Parsdorf bei München, zieht ebenfalls eine erste positive Bilanz. Vor allem seine Mitarbeiter seien heute Morgen überglücklich gewesen. Auch die Kunden, die heute Morgen vor dem Haus gestanden hätten, seien beseelt gewesen und hätten gesagt, "Gott sei Dank, endlich geht es wieder weiter!"