Bayern lockert Corona-Regeln für Gastro, Clubs und Schulen

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

In Bayern dürfen ab Freitag auch Ungeimpfte wieder in Restaurants, Cafés und Hotels - bei Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests. Das bayerische Kabinett hat beschlossen, in der Gastronomie und bei Beherbergungsbetrieben von 2G zu 3G überzugehen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München sagte. Auch sogenannte reine Schankwirtschaften dürfen wieder öffnen.

Darüber hinaus darf im Freistaat ab Freitag wieder getanzt und gefeiert werden: Clubs und Diskotheken können wieder öffnen - mit 2G plus: Zugang haben doppelt Geimpfte und Genesene mit negativem Test sowie Geboosterte ohne zusätzlichen Test. Eine Maskenpflicht besteht für die Besucher dort laut Staatskanzlei nicht.

Schulen: Sport ohne Maske

Neu ist auch: An den Schulen fällt die Maskenpflicht im Sportunterricht weg. Das gilt nach den Faschingsferien, also ab kommendem Montag. "Sonst im normalen Unterricht" bleibe die Maske vorgeschrieben, erläuterte Söder.

Seit Wochen gab es in Bayern Kritik daran, dass die weitreichende Maskenpflicht in den Schulen bislang nicht gelockert wurde. Kultusminister Piazolo erklärte Mitte Februar, es sei sei "immer neu zu prüfen, was notwendig und angemessen ist".

Die Kapazitätsbeschränkung für Veranstaltungen, Freizeit-, Kultur und Sportangebote in Bayern beträgt künftig einheitlich 75 Prozent. Es bleibt bei der Personenobergrenze von 25.000.