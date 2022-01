Bayern beschließt Aus für Luca-App zur Kontaktverfolgung

Bayern steigt aus der Luca-App zur Rückverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie aus. "Auf der Grundlage einer genauen Nutzenbewertung haben wir uns entschlossen, nach Auslaufen des Nutzungsvertrags der Luca-App diesen nicht zu verlängern", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Der Freistaat werde den Vertrag Anfang April auslaufen lassen, erklärten Gesundheits- und Digitalministerium. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will man stattdessen künftig auf eine anonymisierte Kontaktverfolgung und die Weiterentwicklung der Corona-Warn-App setzen.

Eigenverantwortung statt Kontaktverfolgung gegen Omikron

Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante, erschwere eine individualisierte Nachverfolgung von Kontaktpersonen durch die Gesundheitsämter deutlich, erklärten die beiden Ministerien. Eine Kontaktdatenerfassung per Luca-App sei deshalb nicht mehr angezeigt.

Die Corona-Warn-App des Bundes hingegen stärke die in der aktuellen Omikron-Welle mit hohen Infektionsraten besonders wichtige Eigenverantwortung jedes Einzelnen, so Holetschek: "Denn sie versetzt die Nutzer in die Lage, sich unverzüglich selbst wirksam zu schützen und andere zu warnen."

Er habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gebeten, die App für diese neue Rolle fit zu machen und mehr Details zu den jeweils infektionsrelevanten Kontakten zur Verfügung zu stellen - also konkretere Informationen zu Ort und Zeitpunkt der Risikokontakte.

Einsatzbereich der App immer weiter reduziert

Digitalministerin Judith Gerlach (CSU), sagte, die Erhebung der Kontaktdaten per App sei "im letzten Jahr ein wesentlicher und zu dem Zeitpunkt sehr sinnvoller Baustein im Kampf gegen die Pandemie" gewesen, in der aktuellen Lage würden aber andere Wege in der Corona-Abwehr nötig.

Zuletzt hatte sich der Einsatzbereich der Luca-App bereits deutlich reduziert - etwa weil die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung in Bayern deutlich zurückgefahren wurde, unter anderem in Restaurants. Parallel dazu sei die Corona-Warn-App des Bundes stetig weiterentwickelt worden und deckte immer mehr Funktionalitäten der Luca-App mit ab, hieß es nun.

450.000 Euro monatliche Kosten - wenig Nutzen

Bayern hatte zum 6. April 2021 eine Lizenz über zwölf Monate für die landesweite Nutzung der Luca-App erworben. Im Falle einer bestätigten Covid-19-Infektion konnten die Gesundheitsämter die mit der App erfassten Kontaktdaten der infizierten Person, etwa in Restaurants oder Kinos, abfragen und weitere Kontaktpersonen verständigen.

Fast 450.000 Euro hatte die Staatsregierung monatlich für die Nutzung der Luca-App überwiesen. In den vergangenen Wochen war aber die Skepsis in der Staatskanzlei und im Digitalministerium gewachsen, ob diesen Kosten ein entsprechender Nutzen gegenübersteht.

Skepsis bei Bundesländern immer größer

Auch andere Bundesländer wollen den Vertrag zur Nutzung der Anwendung nicht verlängern, Bremen und Schleswig-Holstein haben dies schon beschlossen. In Brandenburg empfahl das Gesundheitsministerium bereits, ebenfalls aus der Nutzung der App auszusteigen, weitere Länder prüfen derzeit ihr weiteres Vorgehen. Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen hatten nie einen Vertrag zur Nutzung der Luca-App geschlossen.

Kontaktverfolgung kaum genutzt

Der Nutzen der Luca-App war zuletzt stark umstritten, sie wurde zu selten zur Kontaktverfolgung genutzt. So hatte eine Umfrage des "Spiegel" jüngst ergeben, dass die 380 deutschen Gesundheitsämter nur selten auf Daten der Luca-App zurückgreifen. Demnach hatten 54 derjenigen Ämter, die theoretisch mit der App arbeiten könnten, bislang kein einziges Mal Daten von Gaststätten oder ähnlichen Orten angefordert.

Fast zwei Drittel aller Ämter, die auf die entsprechende Anfrage antworteten, konnten den Angaben zufolge noch nie eine Infektionskette mit Hilfe von Luca-Daten nachverfolgen können. Die 121 Gesundheitsämter, die hinreichend detaillierte Angaben machten, haben in rund 1.000 Fällen Daten von Orten mit Luca-Check-In angefordert. Knapp 280 Mal halfen die Daten den Angaben zufolge, Infektionsketten nachzuverfolgen.

Beim Datenschutz ungenügend

Umstritten war die App auch auch Gründen des Datenschutzes. So wurde in der vergangenen Woche bekannt, dass Staatsanwaltschaften und Polizei seit 2020 in mehr als 100 Ermittlungsverfahren bundesweit auf persönliche Daten aus der Corona-Kontakterfassung zurückgegriffen hatten. In mindestens fünf Fällen wurden die Daten laut Recherchen des ZDF-Nachrichtenportals "heute.de" verwendet, obwohl das Infektionsschutzgesetz dies zu dem Zeitpunkt nicht zuließ.

Die Staatsanwaltschaft Mainz wertete zum Beispiel die Daten von 21 Personen aus der Luca-App aus, um Zeugen eines Treppensturzes in einer Gaststätte zu finden. Im Sommer 2021 prüfte die Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz die Papierliste eines Gastwirts, um einem Dieb auf die Spur zu kommen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart teilte dem ZDF mit, die Polizei habe im Juli 2021 die Gästeliste einer Veranstaltung wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ausgewertet.