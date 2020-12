Corona: Bayerisches Kabinett befasst sich mit Reiserückkehrern

Die wohl letzten Beratungen des bayerischen Kabinetts in diesem Jahr stehen unter besonderen Vorzeichen: Staatskanzleichef Florian Herrmann, der seit Monaten die Corona-Politik in der Staatskanzlei koordiniert, ist nach einem positiven Corona-Test genauso in Quarantäne wie Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) als seine Kontaktperson.

Statt in einer Video-Schalte über die Bekämpfung der Pandemie zu diskutieren, sollen die Beschlüsse kurz und knapp im Umlaufverfahren fallen. Und statt der geplanten Pressekonferenz mit Söder, Herrmann und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gibt es im Anschluss lediglich eine schriftliche Mitteilung.

Söder: Ferien eine echte Bewährungsprobe

Neben den Corona-Impfungen, die nach Weihnachten beginnen sollen, wird es um den Umgang mit Reiserückkehrern gehen. Söder hatte am Montag beim Besuch eines Impfzentrums auf dem Münchner Messegelände noch einmal betont, dass ihm die Weihnachtsferien große Sorgen bereiten. Die Corona-Lage sei nach wie vor ernst und besorgniserregend. "Wir stehen vor einer echten Bewährungsprobe , das sind die Feiertage und die Ferien", betonte er. Mehrfach hatte Söder in den vergangenen Wochen darauf hingewiesen, dass sowohl die Sommer- als auch die Faschingsferien zu einer Ausbreitung von Corona geführt hätten.

Bayern bleibe angesichts der aktuellen Lage bei seiner konsequenten Linie der Umsicht und der Vorsicht, betonte Söder bei seinem letzten öffentlichen Auftritt vor seiner Quarantäne am Montag. Und das Kabinett werde sich daher damit befassen, wie mit den "vielen Urlaubern und Reiserückkehrern" verfahren werde. Dabei gehe es zum einen um Menschen, die zum Urlaub in eines der traditionellen Reiseländer fliegen. Zum anderen aber auch um die Menschen, die aus Bayern in ihr ursprüngliches Heimatland fahren.

Quarantäne- und Testpflicht

Welche Regelungen er dabei im Kopf hat, sagte Söder nicht. Bisher gilt: Wer aus einem Risikogebiet im Ausland nach Bayern einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Diese kann frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Corona-Test vorzeitig beendet werden. Speziell für Nicht-EU-Bürger gab Söder vergangene Woche in seiner Regierungserklärung eine Verschärfung bekannt: Sie müssten bei der Einreise künftig einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen - sonst sei keine Einreise möglich. Bei Verstößen gegen Einreise- und Quarantäneregelungen droht ein hohes Bußgeld.

Weiteres Thema: Die neue Düngeverordnung

Jenseits von Corona soll sich das Kabinett mit der neuen Düngeverordnung befassen. Hintergrund ist die hohe Nitratbelastung des Grundwassers vielerorts in Bayern. Nitrat steht unter anderem im Verdacht, Krebs auslösen zu können. Die Ursachen für hohe Nitratwerte sind unbestritten: Dünger und Gülle. Nun sollen strengere Vorschriften dafür sorgen, dass in besonders nitratbelasteten Gebieten weniger gedüngt wird.

Diese belasteten Gebiete wurden auf einer Karte rot markiert. Früher war rund ein Viertel der Fläche Bayerns rot. Nun, nach einem neuen Messverfahren, der sogenannten "AVDüV", halbierte sich diese Fläche - sehr zum Ärger von Umweltschützern, Gemeindetag und Wasserwirtschaft. Denn aus ihrer Sicht hat sich die Wasserqualität nicht verbessert. Die Bauern wiederum freut es, dass sie auf vielen Flächen weiterdüngen können.

Gemeindetagspräsident Uwe Brandl will die EU-Kommission auffordern, die neue AVDüV zu überprüfen. Schließlich ist für Brandl Grundwasser der wichtigste Rohstoff, den es zu schützen gilt. Und Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbandes der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, kritisiert, dass so der Eindruck erweckt werde, die Situation sei weitaus weniger brisant als bisher. Trotz vieler Bedenken wird der Ministerrat die neue Ausführungsverordnung wohl verabschieden.