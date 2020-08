Corona-Badesaison: Freibäder in Main-Rhön ziehen positives Fazit

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

In der zu Ende gehenden Corona-Badesaison ziehen die Freibäder in Schweinfurt, Bad Kissingen und Bad Neustadt eine durchweg positive Bilanz. Die Betriebsleiter vom Terrassenschwimmbad in Bad Kissingen und vom Triamare in Bad Neustadt gehen aber davon aus, dass der Umsatz wegen der Einlassbeschränkungen lediglich bei einem Drittel der Vorjahrniveaus liegen wird. Vom "Silvana"-Freibad in Schweinfurt gab es keine Einschätzung. Großes Lob ging an die Badegäste, die weitgehend die Abstandsregeln und Hygienevorschriften einhalten würden.

Strikte Obergrenzen und Hygienemaßnahmen

In Bad Kissingen und Bad Neustadt dürfen maximal 950 beziehungsweise 1.000 Badegäste gleichzeitig die Einrichtungen benutzen. Ins Schweinfurter "Silvana"-Freibad dürfen bis zu 2.700 Menschen. Badeaufsichten müssen darauf achten, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Schwimmbecken aufhalten. Das wird über Zählungen sichergestellt. Die Badegäste können sowohl Ganztages-Online-Tickets via Internet lösen oder an der Kasse bezahlen.

Wer an der Kasse eine Eintrittskarte kaufen möchte, läuft allerdings Gefahr, dass er warten muss. Auf der Internetseite des "Silvana"-Freibads in Schweinfurt gibt es eine Ampel. Rot bedeutet, dass sich eine Fahrt zum Freibad nicht lohnt, weil man nicht hineingelassen wird. Gelb bedeutet, dass man Wartezeiten in Kauf nehmen muss. Grün zeigt an, dass Besucher nicht mit Wartezeiten rechnen müssen.

Schwimmer in drei Geschwindigkeiten aufgeteilt

Was sich in allen drei Freibädern bewährt hat, ist die Aufteilung der Schwimmerbecken in drei Geschwindigkeitsstufen: langsame, mittelschnelle Schwimmer und Sportschwimmer. Die Sportler ziehen ihre Bahnen quasi im Kreis. So kommen sich schnellere und langsamere Schwimmer nicht in die Quere. Auch Überholen ist einfacher. Diese Regelung wollen alle drei Betriebsleiter auch künftig beibehalten.