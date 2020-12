vor 35 Minuten

So werden die Corona-Ausgangssperren kontrolliert

Ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von 200 gibt es nächtliche Ausgangssperren in Bayern. In Niederbayern werden die Polizeidienststellen und Präsidien womöglich durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. In der Oberpfalz ist die Lage noch unklar.