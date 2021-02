vor 33 Minuten

Corona-Ausgangssperre: Pokerrunde aufgelöst, 60.000 Euro im Pott

Eindeutig zu hoch gepokert haben zehn Männer in einer Kneipe in Nürnberg. Sie hatten sich Donnerstagnacht nicht nur an einem illegalen Glücksspiel beteiligt, sondern auch die Corona-Sperrstunde missachtet. Die Polizei beschlagnahmte über 60.000 Euro.