Corona-Ausgangsbeschränkung: Elli erfüllte sich ihren Traum

Inspiration: Dorfleben

Eigentlich wohnt Elli in Regensburg. Doch weil es ihr dort in ihrer WG mit der Zeit zu eng wurde, zog sie zu ihrem Freund nach Freystadt-Möning im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Die neue Umgebung, das Dorfleben, ein abgelegener Hof aber auch die viele Zeit, die sie derzeit wegen der Corona-Situation hat, inspirierten sie, ihren ersten Krimi zu veröffentlichen.

Bisher fehlte Zeit und Mut

Ein Traum, den sie sich ohne die Ausgangssperre wohl nie erfüllt hätte. Denn bisher fehlte Elli entweder die Zeit oder sie traute sich einfach nicht, erklärt Elisabeth Nesselrode: "Man hat die Uni, man hat den Beruf und den ganzen Alltag, der einen davon abhält, sich darauf zu konzentrieren. Und das andere ist: Gerade was das Schreiben angeht, da habe ich immer überlegt, ob es wirklich so gut ist, dass man es veröffentlichen könnte. Aber jetzt mit der Corona-Situation, habe ich mich entschieden, es einfach mal zu machen."

Handlung: Mord in einem Bauernhof

In ihrem Blog geht es um einen brutalen Mord in einem abgelegenen Bauernhof. Vor Kriminalkommissarin Ulrike Kork tun sich Abgründe einer verschworenen Dorfgemeinschaft auf. Vorlage für die Geschichte ist ein verlassener Hof, den Elisabeth beim Spazierengehen entdeckte. "Diese Corona-Situation ist wahrscheinlich für jeden etwas gespenstisch, weil weniger Leute draußen sind und da kommt die Fantasie in Gang."

Jeden zweiten Tag eine Krimi-Fortsetzung

Alle zwei Tage veröffentlicht sie auf ihrer Seite ellischreibt.de einen weiteren Teil ihres Krimis. Beim Hochladen des ersten Teils, war sie so nervös, dass sie kurz davor war, ihn wieder zu löschen. Doch bei den Lesern kommt ihre Geschichte gut an. Noch mindestens zwölf Teile sind geplant.