21.12.2020, 13:45 Uhr

Corona-Ausbruch: Seniorenheim Marktheidenfeld sucht Pfleger

80 von 120 Bewohnern positiv auf Corona getestet, viele Pfleger in Quarantäne und das Personal am Limit: Das Seniorenheim Haus Lehmgruben in Marktheidenfeld sucht aktuell dringend Pfleger. Erste Unterstützung kommt jetzt von der Bundeswehr.