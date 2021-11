Corona-Ausbruch: Schlachthof Landshut stellt Schlachtbetrieb ein

Wegen eines Corona-Ausbruchs in der Belegschaft setzt der Schlachthof Landshut den Schlachtbetrieb bis zum Wochenende aus. Das bestätigte die Betreiberfirma Vion auf BR-Anfrage. Kommende Woche soll es aber weitergehen.

40 coronainfizierte Mitarbeiter bei Vion

Insgesamt befinden sich laut Vion 64 Mitarbeiter in Quarantäne, 40 von ihnen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Sprecher des Schlachthof-Betreibers betonte, ein "beträchtlicher Teil" der Belegschaft sei doppelt geimpft.

Tiere werden in andere Schlachthöfe gebracht

Die Entscheidung über die Aussetzung des Schlachtbetriebs sei schon am Dienstagabend getroffen worden, hieß es weiter. Demnach wurden bereits keine Tiere mehr an den Schlachthof geliefert. Auch in den nächsten Tagen werden die zur Schlachtung vorgesehenen Tiere auf andere Schlachtstätten verlegt.

Schlachthof nur zum Teil geschlossen

Während der Schlachtbetrieb pausiert, werde der Betrieb in der Zerlegung, der Verpackung, im Versand und anderen Bereichen fortgeführt. Bei der Betreuung und Versorgung der betroffenen Angestellten arbeite der Schlachthof mit den Gesundheitsämtern Landshut und Dingolfing zusammen. Hier gehe es unter anderem um die Versorgung mit Lebensmitteln.

Mitarbeiter sollen nächste Woche zurückkommen

Der Schlachthof Landshut erwartet in den kommenden Tagen eine "ausreichende Mitarbeiterzahl aus der Quarantäne zurück". Diese würden die Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs Anfang nächster Woche grundsätzlich ermöglichen. Eine Entscheidung darüber will der Betrieb aber erst anhand weiterer Testungen treffen.

Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen 2020

Bereits Ende des vergangenen Jahres hatten niederbayerische Schlachthöfe mit Corona-Ausbrüchen unter den Beschäftigten zu kämpfen. Im November 2020 waren 100 Angestellte des Vion-Schlachthofs in Vilshofen im Kreis Passau infiziert. Im Dezember 70 von etwa 400 Mitarbeitenden in Landshut.