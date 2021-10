Corona-Ausbruch: Mittelschule Bad Neustadt vorerst geschlossen

Seit Mittwoch ist die Mittelschule Bad Neustadt wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen und alle Kinder haben bis zu den Herbstferien wieder Distanzunterricht. Die Familien waren darüber am Dienstag von der Schulleitung informiert worden. Es dürfte sich um die erste Schule in Unterfranken handeln, die im laufenden Schuljahr vorsorglich diese Maßnahme ergreift. Nach den Herbstferien soll wieder Präsenzunterricht mit entsprechenden Testungen stattfinden.

Diffuses Infektionsgeschehen in mehreren Klassen

Wie Melanie Hofmann, die Sprecherin des Landratsamts Rhön-Grabfeld auf BR24-Anfrage mitteilte, sind in der Mittelschule aktuell zehn Lehrkräfte sowie sieben Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassen infiziert. Die Lehrkräfte stammen aber nicht alle aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld.

Laut Gesundheitsamt liegt der Schwerpunkt der Neuinfektionen im Landkreis derzeit tatsächlich im schulischen Bereich. Infizierte Kinder würden das Virus dann oft in ihren Familien weiterverbreiten und so die Infektionszahlen in die Höhe treiben. Dabei soll es sich bei 25 bis 30 Prozent der aktuell Infizierten um geimpfte Personen handeln.

Inzidenzwert in Rhön-Grabfeld stark angestiegen

Einen besonders hohen Anstieg verzeichnet der Landkreis Rhön-Grabfeld seit Mittwoch. 49 Neuinektionen kamen hinzu. 185 Personen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg von 88,0 auf 129,5. Auch die neuen Fälle sind offenbar überwiegend in Schulen zu verorten.