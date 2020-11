Corona-Ausbruch in zwei Seniorenheimen: Zahl der Toten steigt

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Schwandorf ist eine Bewohnerin gestorben. Das teilte der Heimleiter Egon Gottschalk am Freitag auf BR-Anfrage mit. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 84-jährige Frau, die im Krankenhaus behandelt worden war. Insgesamt seien im Elisabethenheim bislang 23 Bewohner und acht Mitarbeiter eines Stockwerks positiv auf Corona getestet worden, so Gottschalk.

Todesfall in Berching

Auch in Berching im Landkreis Neumarkt ist eine weitere Person gestorben, die im Seniorenheim St. Franziskus gewohnt hat. Das sagte Andrea Schödl, Sprecherin des Caritasverbands für die Diözese Eichstätt. Damit steigt die Zahl der Toten dort auf fünf.

Fünf Tote und 39 positiv Getestete

Im Seniorenheim in Berching sind nach aktuellem Stand 39 Bewohner infiziert - unter den Mitarbeitern sind es 22. In beiden Heimen hoffen die Verantwortlichen eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern zu können. Weitere Testergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.