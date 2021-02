Corona-Ausbruch in Wörther Klinik: Kreisklinik im "Notbetrieb"

Nach einem starken Corona-Ausbruch hat die Kreisklinik Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg jetzt auf "Notbetrieb" umgestellt. Wie der Krankenhausdirektor Martin Rederer dem BR am Mittwochvormittag auf Anfrage sagte, haben sich 35 Mitarbeiter und 13 Patienten, die nicht wegen einer Corona-Erkrankung behandelt wurden, mit Covid-19 infiziert.

Ein mit Corona infizierter Patient gestorben

Sie seien teils symptomfrei, teils erkrankt. Davon sei ein Patient mit Corona gestorben. Ein Kranker befände sich derzeit auf der Corona-Isolierstation. Zuletzt sind zahlreiche Covid-19-Patienten aus einer anliegenden Seniorenresidenz im Klinikum behandelt worden. Es werde vermutet, dass dies der Grund für den Ausbruch sei.

Krankenhausdirektor: "Virus ist nicht kontrollierbar"

Trotz aller Schutzmaßnahmen habe sich das Virus in der Klinik ausgebreitet, so Rederer: "Dieses Virus ist nicht kontrollierbar. Wir hatten in diesem einen Jahr Corona noch null Ausbrüche bei uns in der Klinik. Wir sind nicht die erste Klinik und wir werden auch nicht die letzte Klinik bleiben." Nachdem das Krankenhaus den Ausbruch feststellte, habe man einen kompletten Klinik-Lockdown veranlasst, so Rederer. Um eine Entlastung herbeizuführen, habe man Patienten auf andere Kliniken verlegt.

Reihentestungen, Aufnahmestoff und Notbetrieb

Neben einem Besucherstopp, den die Klinik schon vergangene Woche verhängte, nehme man jetzt Reihentestungen vor. Auch herrscht laut Rederer jetzt ein Aufnahmestopp und Notbetrieb. Das Krankenhaus ist somit von der Rettungsleitstelle abgemeldet. Man bereite jetzt die Wiederinbetriebnahme vor. Mit einer allmählichen Rückkehr zum Normalbetrieb rechnet man ab 15. Februar.