Corona-Ausbruch in Wittislinger Pflegeheim - trotz Impfung

Trotz Impfung kann man sich mit Corona infizieren. Das Erkrankungsrisiko sinkt zwar, aber es ist nicht gleich null. So haben sich in dem Seniorenheim in Wittislingen sieben von 13 Bewohner einer Wohngruppe angesteckt, auch eine nicht geimpfte Pflegekraft hat sich infiziert. Kaspar Pfister, Leiter der Benvit Gruppe, die mehrere Seniorenhäuser mit insgesamt 2.000 Bewohnern betreibt, erklärte, dass es an einigen Standorten Fälle gebe - meist nur drei oder vier - in Wittislingen aber sieben.

Gründe für Infektion von Geimpften

SARS-CoV-2 ist ein sehr überlebensfähiges Virus: Es kann besser als andere an menschliche Zellen andocken. Es kann mutieren, Varianten ausbilden und sich dabei jeweils noch besser an den Menschen anpassen. Und Corona-Varianten wie Delta können sich dazu noch besonders schnell im Menschen vermehren, was zu einer hohen Viruslast führt und dazu, dass Infizierte mehr Menschen anstecken können als bei der ursprünglichen Variante mit dem Wildtyp, der zu Beginn der Pandemie aktiv war.

Schutzwirkung ist vom Einzelnen abhängig

Beim Impfschutz spielt aber auch die Immunantwort eines Geimpften eine Rolle, das heißt, ob viele oder wenig Antikörper gegen das Coronavirus gebildet werden. Weniger Antikörper bilden nach aktuellem Kenntnisstand zum Beispiel ältere Menschen, nur leicht an Covid-19-Erkrankte, Menschen mit schwerem Immundefekt oder hochgradigen Nierenerkrankungen. Auch Medikamente können die Produktion von Antikörpern einschränken.

Keine Schutz-Garantie vor Ansteckung

Infektiologen und andere Experten wissen schon lange, dass fast keine Impfung eine Schutzwirkung von 100 Prozent hat:

"Es gibt für jede Impfung Versager, das wissen wir. Zum Beispiel haben wir bei den Biontech- und Moderna-Impfstoffen eine Wirksamkeit von 95 Prozent gehabt - mit den alten Corona-Varianten. Bei den neuen Corona-Varianten liegt die Wirksamkeit bei ungefähr 80 bis 90 Prozent. Das heißt zehn Prozent der Infektionen können tatsächlich durchbrechen." Professor Bernd Salzberger, Infektiologe und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie

Ein Schutz von 95 Prozent sei aber schon sehr gut und auch 80 Prozent seien noch sehr gut, sagt Bernd Salzberger.

Sanfter Verlauf ist bei Geimpften sicher

Außerdem habe man zusätzlich bei Geimpften mit Infektionen einen Schutz vor Komplikationen, betont Salzberger. Das bestätigt auch Kaspar Pfister. Ihm zufolge geht es allen geimpften Infizierten in Seniorenhäusern der Benvit-Gruppe gut.

"Das ist der große Unterschied, bei Geimpften die sich in Einzelfällen auch infizieren können, ist der Krankheitsverlauf sehr milde – in den ersten drei Wellen gab es 250 Infizierte von 2.300 Kunden, da sind 26 verstorben, in den anderen Fällen waren Krankheitsfälle deutlich und beeinträchtigend.“ Kaspar Pfister, Leiter der Benvit Gruppe

Gegen einen schweren oder gar tödlichen Verlauf wirkt die Impfung also bislang effektiv. Das gilt auch für Hochrisikogruppen wie alte Menschen, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, Immunsupprimierte und Menschen mit transplantierten Organen. Ihr Risiko für eine Reinfektion ist im Gegensatz zu gesunden Geimpften erhöht, aber auch die Wahrscheinlichkeit für einen milden Verlauf der Infektion. Was Kaspar Pfister in seinen Heimen in den vergangenen Wochen beobachtet hat, ist, dass der Ausbruch der Krankheit bei der Delta-Variante länger dauert. Vorher seien es etwa sechs Tage gewesen, jetzt könnten schon mal 14 Tage vergehen.

Schutz vor weiterer Ausbreitung

Im Heim in Wittislingen ist eine Wohngruppe betroffen, in der sich sieben der dreizehn Bewohner infiziert haben. Alle befinden sich derzeit in ihren Zimmern, sie essen ausnahmsweise dort und werden derzeit immer von den gleichen Pflegern betreut. Auch eine nicht geimpfte Pflegekraft hatte sich angesteckt. Deshalb ist es nach wie vor auch für Geimpfte ratsam, Abstand zu halten und eine Maske in Innenräumen zu tragen.