Corona-Ausbruch in Streitberg: 66 von 75 Senioren positiv

Ein Seniorenheim in Streitberg im Landkreis Forchheim hat sich binnen von zwei Wochen zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Wie die Leiterin des "Seniorenzentrums Martin Luther", Alexandra Dauer, dem BR auf Nachfrage bestätigte, sind inzwischen 66 von 75 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei infizierte Bewohner seien bereits gestorben.

Streitberger Seniorenheim: 21 Mitarbeiter mit Corona infiziert

Auch bei 21 der etwa 50 Mitarbeiter sei eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Beschäftigte und Bewohner der Einrichtung stehen seit zwei Wochen unter Quarantäne. Seit etwa zwei Wochen gilt deshalb im gesamten Heim Besuchsverbot.

Bundeswehr soll Pflegepersonal entlasten

Die Pflegeeinrichtung in der Fränkischen Schweiz haben bereits einen Aufruf für neues Personal gestartet. Mehrere Ehrenamtliche unterstützen die Mitarbeiter inzwischen. In drei Tagen sollen außerdem vier Bundeswehr-Soldaten kommen. Sie sollen das Pflegepersonal entlasten, indem sie zum Beispiel Essen an die Bewohner verteilen. Bereits vor wenigen Tagen hatten Soldaten in Hofer Altenheimen ausgeholfen.

Auslöser war infizierter Mitarbeiter

Auslöser für den plötzlichen Anstieg an Neuinfektionen in der Einrichtung in Streitberg war ein Mitarbeiter, der Anfang des Monats positiv getestet worden war. Dieser habe sich anschließend umgehend in Quarantäne begeben, so Dauer. Die folgenden Reihentests hätten immer mehr Corona-Fälle ergeben.