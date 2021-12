Corona-Ausbruch in Seniorenheimen: Ungeimpfte Bewohner sterben

Bei einem größeren Corona-Ausbruch in einem Schwandorfer Seniorenheim sind laut Heimleitung zwei ungeimpfte Bewohner gestorben. Sie waren ins Krankenhaus gebracht worden, wo noch eine dritte ungeimpfte Person behandelt wird.

Geimpfte Bewohner von Infektion nicht oder kaum belastet

Die geimpften und vielfach auch geboosterten Bewohner im Elisabethenheim seien symptomfrei, mit Ausnahme einer Person. Sie habe leichte Symptome, so der Geschäftsführer zum BR.

Insgesamt haben sich in der Einrichtung in der Innenstadt laut Landratsamt Schwandorf 19 Bewohner und 15 Mitarbeiter aus verschiedenen Wohnebenen infiziert. Heute findet der Behörde zufolge eine weitere Reihentestung statt. In dem Seniorenheim gilt weiter ein vom Gesundheitsamt erlassenes Besuchsverbot.

Corona-Ausbruch auch in Oberviechtach

Einen weiteren Corona-Ausbruch verzeichnet das Landratsamt Schwandorf im Alten- und Pflegeheim in Oberviechtach. Hier sind 35 Bewohner und 20 Mitarbeiter aus verschiedenen Wohnbereichen betroffen. Auch in dieser Einrichtung wird heute eine Reihentestung durchgeführt. Informationen zum Zustand der Betroffenen liegen dem BR bislang nicht vor.

Zudem meldet der Landkreis Schwandorf zahlreiche kleinere Infektionsherde, auch in Schulen, Kindergärten und Behinderteneinrichtungen.