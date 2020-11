Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Markt Schwaben

Das Landratsamt Ebersberg hat am Abend in einer schriftlichen Mitteilung bekannt gegeben, dass es im Pflegeheim Walterhof in Markt Schwaben einen Corona-Ausbruch gibt. Demnach wurde am 24.10.2020 von der Pflegedienstleitung der Bereitschaftsarzt gerufen, weil eine 79-jährige Bewohnerin seit dem Vortag Corona-Symptome zeigte. Die betroffene Seniorin sei in einem separaten Raum isoliert worden.

Reihenweise positive Tests

Das Ergebnis des Tests war positiv und wurde dem Gesundheitsamt am 27.10.2020 bekannt gegeben. Am 28.10.2020 wurde laut Landratsamt eine Reihentestung mit 61 Abstrichen durchgeführt. Das Ergebnis: Von den 40 Bewohnern wurden 30 positiv auf das Corona-Virus getestet. Von den 20 untersuchten Mitarbeitern waren 13 positiv.

Krisenstab informiert

Die Einrichtung Walterhof ist eine beschützende Einrichtung mit 42 Plätzen für Menschen mit gerontopsychiatrischem Bedarf. Träger der Einrichtung ist die Walterhof GmbH. Laut Landratsamt wurden am Abend des 30.10.2020 die Ergebnisse der Reihenuntersuchung bekannt, der Krisenstab sei sofort informiert worden und am nächsten Morgen des 31.10.2020 zusammengetreten. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wurde unverzüglich eingeschaltet, sowie die Regierung von Oberbayern kontaktiert.

Bewohner derzeit nicht in kritischem Zustand, zwei Todesfälle

Wegen der hohen Anzahl an infiziertem Personal, auch der Küche, wurde die vorübergehende Essensversorgung über einen Caterer organisiert. Noch am Samstag fand eine Begehung durch das Gesundheitsamt statt. Laut Mitteilung war bei dem Besuch keiner der Bewohner, die zwischen knapp 50 und 99 Jahren alt sind, in einem gesundheitlich kritischen Zustand. Es wurde mitgeteilt, dass die erkrankte Bewohnerin (79 Jahre) inzwischen verstorben sei. Auch ein weiterer Bewohner (88 Jahre), der aus der Abstrichaktion am 28.10.2020 positiv getestet wurde, sei inzwischen in der Einrichtung verstorben.

Weitere Schnelltests mit positivem Ergebnis

Noch am Samstag wurden im Rahmen einer Begehung von Gesundheits- und Landratsamt bei den zehn noch nicht infizierten Bewohnern Schnelltests durchgeführt, die weitere vier positive Befunde ergaben. Die nicht infizierten Bewohner wurden als sogenannte KP 1 Personen, also als Kontaktpersonen ersten Grades, im Erdgeschoss der Einrichtung von den infizierten Bewohnern getrennt. Im 1. und 2. Obergeschoss sind die infizierten Bewohner untergebracht. Wegen der schwierigen Personalsituation wurden am Samstag, 31.10.2020, jeweils zum Schichtwechsel zwei weitere Kontrollen durch das Landratsamt durchgeführt.

Bundeswehr soll bei Betreuung notfalls helfen

Der Krisenstab hat die Bundeswehr mit einem Hilfeleistungsantrag um Unterstützung beim Betrieb des Heimes gebeten für den Fall, dass der Träger die Betreuung der Bewohner alleine nicht sicherstellen kann. Auch der Pflegepool Bayern wurde auf Empfehlung des Bayerischen Roten Kreuzes um Hilfe gebeten.

Corona-Ausbreitungsursache unklar

Warum sich das Virus in dieser Einrichtung unbemerkt so stark ausbreiten konnte, muss noch geklärt werden. Der Krisenstab will am Montag über das weitere Vorgehen beraten. Landrat Robert Niedergesäß bedankte sich bei den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes, des Landratsamtes sowie bei den Unterstützern des BRK und der Bundeswehr für die tatkräftige Unterstützung, der alle Mitwirkenden das gesamte Wochenende bei diesem außerordentlichen Einsatz gebunden und die Leistungsfähigkeit im Krisenfall erneut unter Beweis gestellt habe.

