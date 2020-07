Corona-Ausbruch bei Erntehelfern: Ministerin kritisiert Betrieb

Mamming: Fast 200 Erntehelfer mit Corona infiziert

Am Samstagabend hatte das Landratsamt Dingolfing-Landau unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit darüber informiert, dass neben den seit Freitag bekannten sieben Fällen 167 weitere Erntehelfer eines Hofs in Mamming positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Der gesamte Betrieb und alle 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter auch die negativ Getesteten, sowie die Betriebsleitung – stehen unter Quarantäne und dürfen das Betriebsgelände nicht verlassen. Der Hof befindet sich wenige Hundert Meter vom Dorfrand entfernt.

Bayern-SPD übt Scharfe Kritik an Huml und Co.

Unterdessen übt die Opposition im bayerischen Landtag scharfe Kritik an der Staatsregierung. SPD-Verbraucherschutzexperte Florian von Brunn sieht die Söder-Regierung in der Mitverantwortung. "Gerade die Hygienebedingungen am Arbeitsplatz und die Wohnverhältnisse müssen aus unserer Sicht scharf kontrolliert werden. Das ist offensichtlich nicht passiert. Dieser Ausbruch kam mit Ansage. Markus Söder und die zuständige Ministerin Huml tragen deshalb eine Mitverantwortung." Schon nach dem Corona-Ausbruch in einem Wiesenhof-Schlachthof Mitte Mai habe man ein Sonderkontrollprogramm auch für Bauernhöfe mit Erntehelfern gefordert, so von Brunn.

Grüne fordern bessere Kontrollen und mehr Sanktionen

Der parlamentarische Geschäftsführer der Landtags-Grünen, Jürgen Mistol, fordert eine wirksame Kontrollstruktur und eine konsequente Ahndung von Verstößen bei der Unterbringung von Saisonarbeitskräften. Bei der "landwirtschaftlichen Ernte haben wir einen gefährlichen schwarzen Fleck". Das könne sich bei lokalen Infektionsgeschehen bitter rechen.