Corona-Ausbruch in Mamming: Behörden geben leichte Entwarnung

Aufatmen im Landkreis Dingolfing-Landau - zumindest vorläufig: Auf einer Pressekonferenz über das Corona-Geschehen in der Gemeinde Mamming hat Landrat Werner Bumeder (CSU) leichte Entwarnung gegeben. Alle gestrigen Corona-Tests der Bevölkerung seien negativ ausgefallen.

Corona-Tests werden ausgedehnt

"Die Ergebnisse stimmen mich zuversichtlich", so Bumeder. Offensichtlich handle es sich tatsächlich um eine abgeschlossene Einheit, so der Landrat, und die Infektionen auf dem Hof hätten sich nicht in das Dorf ausgebreitet. Alle 318 Testergebnisse von Bürgerinnen und Bürgern, die sich gestern freiwillig in einer mobilen Station haben testen lassen, seien negativ ausgefallen.

Von den rund 480 getesteten Erntehelfern in Mamming waren 176 Personen positiv. Diese Zahl habe sich bis heute nicht verändert. Die Erntehelfer und die Betreiberfamilie bleiben weiterhin in Quarantäne.

Auch zwei weitere landwirtschaftliche Betriebe wurden getestet, dort seien alle 110 Ergebnisse negativ. Die Tests auf den Höfen in der Region gingen weiter, so der Landrat.

Corona-Teststationen für Bürger

Heute haben sich nochmal über 540 Menschen in Mamming und über 220 in Dingolfing freiwillig und kostenlos testen lassen. Diese Ergebnisse liegen noch nicht vor.

"Die Umsetzungen unserer Maßnahmen wirken. Das haben wir in Gemeinschaftsleistung mit Gesundheitsamt und niedergelassenen Ärzte geschafft." Werner Bumeder, Landrat von Dingolfing-Landau

Der Landrat ist zuversichtlich, dass es gelingt, dass sich das Virus nicht auf andere Orte oder Gruppen ausbreitet. Die bisher vorliegenden Zahlen seien der Beweis dafür, so Bumeder. Es sei eine abgeschlossen Einheit auf diesem landwirtschaftlichen Betrieb und eine Infektion in den Ort hinein, zumindest nach dem heutigen Ergebnis, sei nicht erkennbar, so der Landrat auf der Pressekonferenz.