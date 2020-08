Zahl der Infizierten in zweitem Betrieb in Mamming steigt auf 43

Betroffen ist ein Betrieb in Mamming, der Gemüsekonserven herstellt. Er befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Betrieb, auf dem sich zuvor insgesamt 232 Erntehelfer mit dem Coronavirus infiziert hatten. Bei den Infizierten auf dem zweiten Betrieb handelt es sich vorwiegend um Frauen. Sie waren nicht als Erntehelfer, sondern als Verarbeiterinnen tätig, erklärte der Geschäftsführer des betroffenen Betriebes dem BR. Von den positiv getesteten sind mittlerweile drei in einem Krankenhaus in Quarantäne.

Betrieb mit 400 Arbeitskräften

Die übrigen Infizierten wurden mit Bussen vom Wohnpark in geschlossene Unterkünfte gebracht. Dort werden sie medizinisch betreut und mit Lebensmitteln versorgt. Personen, mit denen sie Kontakt hatten, sind ebenfalls separat in dem Wohnpark untergebracht.

Der Wohnpark ist laut dem Geschäftsführer der Konservenfirma eine ordentliche Unterkunft, mit Nasszellen und hygienisch sauber. In dem Betrieb sind insgesamt 400 Saisonkräfte beschäftigt, fast alle aus Rumänien. Viele seien schon zehn Jahre oder länger dabei, so der Geschäftsführer.

Auch tausende aus Landkreis getestet

Nach dem massiven Corona-Ausbruch auf dem ersten Gemüsehof in Mamming hatten die Behörden alle Saisonarbeitskräfte der 26 Betriebe im Landkreis getestet. In 24 Betrieben mit insgesamt 4.000 Mitarbeitern wurden keine weiteren Infektionen festgestellt.

Mittlerweile hätten sich auch rund 5.000 Frauen und Männer aus dem Landkreis auf das Virus testen lassen, so der Landrat des Landkreises-Dingolfing-Landau, Werner Bumeder. Dabei habe es nur ein einziges positives Testergebnis gegeben. Dieses betreffe eine Person aus dem Nachbarlandkreis Landshut, so Bumeder auf der Pressekonferenz am Sonntag im Landratsamt in Dingolfing. "Dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind, traue ich mich jetzt nicht sagen. Da müssen wir die nächsten Tage abwarten", so Bumeder. Hauptaufgabe sei jetzt die Trennung von nicht-infizierten und infizierten bzw. Kontaktpersonen. Weitere Tests würden gemacht, "um die größtmögliche Sicherheit zu bekommen".

Reisebeschränkungen für Landkreis-Bewohner

Der Ort Mamming zählt insgesamt 3.340 Einwohner. Der Corona-Ausbruch in Mamming fällt mitten in die Ferienzeit. Einige Bundesländer verhängten deshalb Reisebeschränkungen für Menschen aus dem Landkreis Dingolfing-Landau. Diese dürfen nur noch mit Einschränkungen an weite Teile der deutschen Küste, nach Rheinland-Pfalz, nach Brandenburg und ins Saarland.

Söder: Keine Zeit für Unvorsichtigkeit

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich am Sonntag besorgt über die steigenden Fallzahlen in Deutschland. "Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt", schrieb er auf Twitter. Es sei jetzt nicht die Zeit für neue Lockerungen oder naive Unvorsichtigkeit.