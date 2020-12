Corona-Ausbruch in Kreisalten- und Pflegeheim Werneck

Wie das Gesundheitsamt Schweinfurt am Freitag mitteilte, ist es im Kreisalten- und Pflegeheim Werneck (Landkreis Schweinfurt) es zu einer Ausbreitung des Coronavirus gekommen. Eine Reihentestung ergab, dass sich 37 Bewohner und 14 Mitarbeiter infiziert haben. Alle Bewohner stehen unter Quarantäne und die Mitarbeiter unter häuslicher Isolation.

Alle Wohnbereiche betroffen

Ende November war ein Wohnbereich des Kreisalten- und Pflegeheims in Werneck von einer Corona-Infektion betroffen. Drei Bewohner des Wohnbereichs sind bis heute an den Folgen der Infektion gestorben.

Der Bereich wurde isoliert, das Virus konnte sich aber dennoch in der Einrichtung ausbreiten, teilt das Gesundheitsamt mit: Die letzte Reihentestung vom 9. Dezember ergab Infektionen in allen Wohnbereichen der Einrichtung. Wie sich das Virus trotz der getroffenen Gegenmaßnahmen weiter ausbreiten konnte, lässt sich laut Gesundheitsamt "nicht genau zurückverfolgen".

Pandemiezonen eingerichtet

Die Behörde stehe "im engen Austausch mit der Einrichtungsleitung, um das Ausbruchsgeschehen einzudämmen", heißt es in der Pressemitteilung. So wurden etwa spezielle Pandemiezonen eingerichtet: Positiv getestete Bewohner werden in abgetrennten Bereichen untergebracht - ebenso wie Bewohner, die als Kontaktpersonen der Kategorie I festgestellt wurden. Zudem wurden Bewohner mit für Covid-19 typischen Symptomen isoliert.

Bewohner sollen erneut getestet werden

Das Gesundheitsamt plant "in Kürze" eine weitere Reihentestung. Das Datum dafür stehe noch nicht fest. Das weitere Vorgehen in der Einrichtung werde vom Ergebnis dieser Testung abhängig gemacht: "Leider ist es aufgrund das Ausmaßes des Ausbruchsgeschehens und der Dauer der Inkubationszeit wahrscheinlich, dass Besuche der Bewohner zu den Weihnachtsfeiertagen nicht möglich sein werden."