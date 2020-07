Corona-Ausbruch in Kindertagesstätte im Landkreis Coburg

In einer Kindertagesstätte in Neustadt im Landkreis Coburg sind am Dienstag mehrere positive Corona Fälle bestätigt worden. Wie das Landratsamt Coburg in einer Pressemitteilung bekannt gibt, sind die Kontaktpersonen der Infizierten durch das Gesundheitsamt bereits ermittelt und verständigt worden. Die betroffenen Personen befinden sich in Quarantäne.

Reihentestung in Kindertagesstätte

Am Montag sei eine Neuinfektion in der Kindertagesstätte bekannt geworden. Diese löste eine notwendige Reihentestung der Kontaktpersonen aus. Von den durchgeführten Tests im mittleren zweistelligen Bereich, konnten bereits einige, aber noch nicht alle ausgewertet werden. Die Ergebnisse: Die Zahl der Neuinfektionen in der Kindertagesstätte ist bisher noch einstellig.

Neuinfektionen in Kindertagesstätte Grund für Anstieg der Fallzahlen in Coburg

In Stadt und Landkreis Coburg hat es in der vergangenen Woche kaum Neuinfektionen gegeben. Die heute um zehn Infektionen angestiegene Corona-Fallzahl ist größtenteils auf die Neuinfektionen in der Kindertagesstätte im Landkreis Coburg zurückzuführen.