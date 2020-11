Corona-Ausbruch in Kaufbeurer Altenheim: Fast 60 Infizierte

Der Chef des Kaufbeurer Seniorenheims "Espachstift", Ernst Schönhaar, spricht von einer "Herausforderung". Wie der Kuratoriumsvorsitzende bestätigte, gelten aktuell 59 Bewohner und Mitarbeiter als infiziert. Die Zahl könne aber noch steigen, weil bisher nicht alle Testergebnisse vorlägen.

Aktuell keiner der Infizierten im Krankenhaus

Derzeit müsse jedoch in diesem Zusammenhang kein Bewohner und auch kein Mitarbeiter im Krankenhaus behandelt werden, so Schönhaar. Wer das Virus in das Heim gebracht habe, wisse man nicht.

Man setze jetzt in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt einen Pandemieplan um, der unter anderem weitere Tests und auch das Sperren von Wohnbereichen beinhalte. Die hohe Zahl Infizierter war durch einen vom Gesundheitsamt am Wochenende angeordneten Reihentest bekannt geworden.

Herausforderung für die Pflege der Bewohner

Weil durch Coronainfektionen auch Mitarbeiter ausfielen, müssten jetzt alle zusammen helfen, um das Wohl der Bewohner zu garantieren, so der Chef des Seniorenheims. Es sei eine Herausforderung, die Pflege sicherzustellen. "Wir haben das Virus im Haus und wir werden es besiegen", sagte er.

Im Espachstift leben derzeit 113 Bewohner. Das Altenheim, das eine Stiftung der evangelischen Kirche ist, beschäftigt 150 Mitarbeiter.

Kaufbeurer OB rechnet mit hohem Inzidenz-Wert

Durch den Corona-Ausbruch in dem Seniorenheim in Kaufbeuren steuert die Stadt nach Aussage des Kaufbeurer Oberbürgermeisters Stefan Bosse (CSU) auf einen neuen Spitzenwert zu. Bosse rechnet damit, dass Kaufbeuren in den kommenden Tagen einen bundesweiten Höchstwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz erreichen wird.