Corona-Ausbruch in Geretsried: Insgesamt 19 Fälle

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber der Regierung von Oberbayern in Geretsried haben sich Bewohner und Mitarbeiter infiziert. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes heute mitteilte, sind jetzt 13 weitere Coronatests positiv ausgefallen. Damit sind nunmehr 19 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Es handelt sich dabei um 15 Bewohner sowie zwei Mitarbeiter und zwei Familienangehörige dieser Mitarbeiter.

Zwei Grundschulklassen in Quarantäne

Die Bewohner, bei denen SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, sind in eine separate Unterkunft in München gebracht und unter Quarantäne gestellt worden. Unter den Infizierten sind vier Kinder der Isardammschule in Geretsried (Grundschule). Laut der Sprecherin zeigen die Kinder keine Symptome. Derzeit werden die Eltern der betroffenen Mitschülerinnen und -schüler der ersten und zweiten Klasse durch das Gesundheitsamt informiert sowie in den nächsten beiden Tagen getestet. Alle Kinder dieser beiden Klassen werden von heute an unter Quarantäne gestellt, die Klassen wurden entsprechend geschlossen.

Für restliche Grundschule läuft der Unterricht normal weiter

Zwei der insgesamt vier infizierten Kinder besuchten im infektiösen Zeitraum die Schule nicht. Ihre Klassen stehen nicht unter Quarantäne. Dennoch werden auch die Eltern der Kinder aus diesen Klassen vom Gesundheitsamt über die Sachlage informiert. Den Eltern wird hierbei auch angeboten, die Kinder vom Gesundheitsamt testen zu lassen. Für alle anderen Kinder der Grundschule findet der Unterricht an der Schule weiterhin statt.

