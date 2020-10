Corona-Ausbruch in Berchinger Altenheim: 40 Bewohner infiziert

Nach dem schweren Corona-Ausbruch im Berchinger Altenheim im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, in dessen Verlauf bereits ein 82-jähriger Bewohner verstorben ist, haben sich die Infektionszahlen noch einmal erhöht. Das sagte ein Sprecher des Landratsamts Neumarkt in der Oberpfalz heute (30.10.) dem Bayerischen Rundfunk. Demnach haben sich in dem Altersheim 48 Personen mit Corona infiziert, davon 40 Bewohner und acht Mitarbeiter.

Schwere Krankheitsverläufe zeichnen sich ab

Bei einzelnen Bewohnern habe sich außerdem ein schwerer Krankheitsverlauf entwickelt.

Nachdem der Corona-Ausbruch am Mittwoch, 28. Oktober, bekannt geworden war, berichtete der Caritasverband für die Diözese Eichstätt, der das Altenheim betreibt, dass die Betroffenen nur leichte bis keine Symptome zeigen würden. Außerdem war zu der Zeit noch die Rede von 35 mit Corona infizierten Bewohnern und zehn Corona-Fällen in der Belegschaft.