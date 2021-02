Corona-Ausbruch in Behinderten-Einrichtung in Eisingen

In einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Eisingen hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Wie Melissa Hager, Pressesprecherin der Einrichtung, dem BR mitteilte, sind 55 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Davon seien 25 Beschäftigte.

Bewohnern geht es "verhältnismäßig gut"

Bei 30 der Infizierten handele es sich um Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung. Ein Bewohner soll wegen schwerer Symptome ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Allen anderen positiv Getesteten gehe es verhältnismäßig gut, so Hager. Laut ihr weisen die Infizierten keine kritischen Symptome auf.

Bislang noch kein Bewohner gegen Corona geimpft

Wie es von Melissa Hager heißt, hat sich die Einrichtung schon seit Längerem darum bemüht, möglichst schnell Impfungen zu erhalten. "In diesem Zusammenhang standen und stehen wir immer mit dem Gesundheitsamt und dem Katastrophenschutz in Kontakt", erklärte Hager. Nun kam laut Hager die Nachricht, dass an Außenstandorten der Einrichtung wie in Kitzingen und Aschaffenburg in den nächsten Tagen geimpft werden soll. Bisher sei noch keine Person in der Eisinger Einrichtung gegen Corona geimpft worden.

Person in einer Wohngruppe positiv getestet

Vor einer Woche hatte eine Person in einer Wohngruppe bei einem Schnelltest ein positives Ergebnis erhalten. Die Verbreitung des Virus sei laut Hager besonders durch das Zusammenleben in den Wohngruppen begünstig gewesen. In der Einrichtung gab es gestern eine erneute Reihentestung. Das Ergebnis wird bis Mittwoch erwartet.

Die Einrichtung für Menschen mit Behinderung hat neben Wohngruppen, einer Werkstatt und Förderstätte auch Freizeit- und Therapieangebote. Am Standort Eisingen sind 380 Personen beschäftigt, 213 Menschen mit Behinderung leben dort.