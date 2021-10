Corona-Ausbruch in Behinderten-Einrichtung bei Hilpoltstein

Das Gesundheitsamt in Roth kämpft gegen einen Corona-Ausbruch in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Zell, einem Gemeindeteil der Stadt Hilpoltstein. In den Wohngruppen der Regens-Wagner-Stiftung im Landkreis Roth sind aktuell 56 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet – darunter 37 Bewohner und 19 Mitarbeitende, so die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, Andrea Rotter-Neubert.

Gesundheitsamt: Ohne Corona-Impfung gäbe es mehr Infizierte

Drei Bewohner sind mittlerweile gestorben. Sie waren alle über 80 Jahre alt und hatten teils Vorerkrankungen. Von den insgesamt 56 Betroffenen sind 50 voll gegen Corona geimpft. Die meisten haben keine oder leichte Symptome. Eine Bewohnerin sei schwerer erkrankt, aber nicht im Krankenhaus, sagte Rotter-Wagner. Ohne Corona-Impfungen wäre die Anzahl an Infizierten in der Einrichtung sicher dreimal so hoch, erklärte die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts dem BR.

Getrennte Bereiche für Bewohner im Heim

In den Wohngruppen von Regens Wagner Zell wurden mittlerweile mehrere strikt voneinander getrennte Bereiche geschaffen – für positiv-getestete Bewohner, gesunde geimpfte und gesunde ungeimpfte Bewohner. Die Wohngruppen mit insgesamt 260 Erwachsenen und 43 Jugendlichen sind in Zell weit verstreut. Die Bewohner haben sich wohl in einer zentralen Senioren-Tagesstätte infiziert. Zuerst hatten die Nürnberger Nachrichten über den Corona-Ausbruch berichtet.