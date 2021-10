Grundschule geschlossen: Corona-Ausbruch im Landkreis Bayreuth

Die Grundschule in Creußen im Landkreis Bayreuth bleibt heute und voraussichtlich morgen für den Präsenzunterricht geschlossen. In einem Brief der Schulleitung an die Eltern vom Mittwoch wird dieser Schritt mit mehreren bestätigten Corona-Fällen in verschiedenen Klassen begründet. Wie das Bayreuther Schulamt dem BR auf Nachfrage bestätigte, seien es konkret zwei Schüler sowie eine Person aus dem Personal, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde.

Corona-Schließung als Vorsichtsmaßnahme

Die Schulleitung betont in ihrem Brief, die Schließung sei nicht von einem Amt angeordnet worden, sondern eine freiwillige Maßnahme aus Sicherheitsgründen. Ein Schulamtssprecher sagte dem BR, dass aufgrund der vielen Kontakte und der damit verbundenen Nachverfolgung der Schritt zum Distanzunterricht nötig gewesen sei. Es würden nun weitere Testungen durchgeführt. Für die 228 Schülerinnen und Schüler findet der Unterricht demnach zuhause statt. Zudem gibt es aber auch eine Notbetreuung. Ob manche Klassen bereits morgen wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren können, sei noch nicht geklärt, so der Sprecher des Schulamtes Bayreuth.

Schüler bleiben zuhause: Eltern sind erleichtert

Die Mutter einer Schülerin der Robert-Kragler-Grundschule sagte dem BR, sie und viele weitere Eltern seien erleichtert über diesen Schritt, da sie sich um die Gesundheit ihrer Kinder sorgten. Laut dem Schulamtssprecher hätten sich auch einige Eltern aufgrund der positiven Corona-Fälle besorgt an die Schulleitung gewandt. Diese leitete daraufhin die entsprechenden Schritte ein, um den Distanzunterricht kurz vor den Herbstferien, die kommende Woche beginnen, zu ermöglichen.

Ampel-Parteien gegen Schulschließungen

Erst am Mittwoch hatten die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP betont, Schulschließungen solle es mit ihnen nicht mehr geben. In einer Pressekonferenz haben sie verkündet, die Corona-Sonderlage am 25. November auslaufen lassen zu wollen.

Das Bayreuther Schulamt betont in diesem Zusammenhang, dass es sich nicht im Fall der Robert-Kragler-Grundschule um keine komplette Schließung handele, da man lediglich zum Distanzunterricht gewechselt sei.