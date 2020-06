Corona-Ausbruch im Kreis Starnberg: Asylbewerber betroffen

16 Bewohner der Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkunft in Hechendorf im Landkreis Starnberg sind positiv auf Corona getestet worden. Das meldet der Landkreis Starnberg. Die gesamte Unterkunft mit allen 33 Bewohnern steht nun unter Quarantäne. Ein Cateringunternehmen, in dem einige der Asylbewerber arbeiten, hat vorsorglich für 14 Tage den Betrieb eingestellt.

"Die umgehende Schließung des Betriebsstandortes im Landkreis ist aus Infektionsschutzgründen zwingend erforderlich." Landrat Stefan Frey

Am vergangenen Donnerstag war zunächst ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Hechendorf positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nachdem die insgesamt 33 Bewohner in der Unterkunft viele Berührungspunkte haben, ist die komplette Anlage unter Quarantäne gestellt. Von allen Bewohnern der Anlage wurden, soweit sie vor Ort anzutreffen waren, Abstriche genommen.

Ein Asylbewerber wird vermisst

Insgesamt sind nun 16 Personen positiv getestet worden. Ein Bewohner der Einrichtung konnte bis jetzt nicht gefunden werden, nach ihm wird intensiv gesucht. Alle positiv getesteten Personen wurden oder werden umgehend in eine dafür vorgesehene Isoliereinrichtung nach Wackersberg im Kreis Bad-Tölz-Wolfratshausen verlegt, so das Landratsamt Starnberg.

Catering-Firma im Landkreis für 14 Tage geschlossen

Zehn der infizierten Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft arbeiteten in einem Cateringunternehmen im Landkreis. Weil die Mitarbeiter dort in unterschiedlichen Abteilungen der Firma im Schichtbetrieb, eingesetzt waren, wurde heute die Schließung des Betriebsstandortes im Landkreis angeordnet, teilt das Landratsamt Starnberg mit. Die Firma muss den Betrieb am Standort im Landkreis für 14 Tage einstellen. Alle Mitarbeiter werden auf Corona getestet und müssen sich als Kontaktpersonen für 14 Tage häuslich isolieren.