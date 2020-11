Corona-Ausbruch im Klinikum Ingolstadt

Im Ingolstädter Klinikum haben sich auf einer psychiatrischen Station 24 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert. Das haben Tests vom vergangenen Wochenende ergeben. Nach derzeitigem Stand sind 17 von 18 Patienten der Gerontopsychiatrie positiv getestet worden. Zudem haben sich sieben Mitarbeiter infiziert.

Gesamte Station isoliert

Die Station, in der meist Patienten mit schwerwiegenden kognitiven Störungen wie zum Beispiel Demenz behandelt werden, wurde isoliert. Wie der Klinikumssprecher Hartmut Kistenfeger mitteilte, wird angenommen, dass ein Patient das Virus von außen ins Klinikum getragen hat.

Einhaltung der Schutzmaßnahmen dort schwierig

Der Ärztliche Direktor des Klinikums, Andreas Tiete, wies in einem Schreiben darauf hin, dass die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen besonders in Stationen wie der Gerontopsychiatrie schwer ist: "Eine besondere Herausforderung auf dieser Station ist, dass sich die Patienten aufgrund ihrer Vorerkrankungen nur sehr eingeschränkt und nicht durchgängig an Hygienemaßnahmen halten können", so Tiete.

Besondere Risikogruppe in Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie beschäftigt sich mit älteren Menschen und ihren psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Demenz. Zum Krankheitsbild von Demenzerkrankten gehören unter anderem Gedächtnis-, Orientierungs- und Sprachstörungen sowie Veränderungen der Persönlichkeit. Die Alzheimer-Krankheit ist mit rund 60 Prozent aller Fälle die häufigste Demenzerkrankung. Nur in seltenen Fällen sind die Betroffenen jünger als 60 Jahre.