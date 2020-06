Corona-Ausbruch bei Caterer - Kontaktpersonen gesucht

Mindestens 44 Menschen, die bei einem Caterer aus Gilching arbeiten, haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Den meisten gehe es gut, nur einige hätten leichte Symptome, hieß es vom Landratsamt Starnberg.

Fast alle der gut 100 Mitarbeiter seien inzwischen getestet und unter Quarantäne gestellt worden. Quarantänemaßnahmen in Kindergärten oder Schulen hält das Landratsamt bisher nicht für nötig. Die Gesundheitsbehörden suchen aber mit Hochdruck nach Kontaktpersonen der Infizierten.

"Das Wichtigste ist jetzt, Infektionsketten zu unterbrechen." Sprecherin des Landratsamtes Starnberg

Hier seien auch die Gesundheitsbehörden von einem halben Dutzend umliegender Landkreise eingebunden, wo Beschäftigte des Unternehmens leben.

12 Erkrankte kommen aus Flüchtlingsunterkünften

Zehn der 44 bislang bekannten Infizierten lebten in der Asylbewerberunterkunft Hechendorf, die bereits am Wochenende geschlossen wurde. Inzwischen hat das Landratsamt auch die Schließung von zwei weiteren Unterkünften in Herrsching und Seefeld angeordnet. Dort wurde jeweils ein Bewohner positiv getestet - einer der beiden arbeitete sicher ebenfalls bei dem Caterer in Gilching, im zweiten Fall ist das nach Auskunft der Behördensprecherin noch nicht ganz geklärt.

Corona-Infektion über ausgelieferte Lebensmittel unwahrscheinlich

Der Caterer beliefert unter anderem Kliniken. Das geschieht nach dem "Cook- und Freeze-Verfahren". Die Tabletts für die Patienten werden dabei mit bereits gekochten und tiefgefrorenen Speisen vorbereitet und dann mit Kühlfahrzeugen ausgeliefert.

Im Krankenhaus wird das Essen warm gemacht. Nach Auskunft des Caterers werden die warmen Speisen auf mehr als 70 Grad erhitzt. Coronaviren gelten als sehr hitzeempfindlich. Aber auch sonst sei eine Übertragung des Virus über Lebensmittel unwahrscheinlich, heißt es im Bundesgesundheitsministerium. Es seien bisher keine Fälle von Ansteckungen bekannt.