Corona-Ausbruch bei BMW: Dingolfing-Landau reißt Obergrenze

Der Landkreis Dingolfing-Landau überschreitet die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das bestätigte eine Sprecherin des Landratsamtes auf BR-Anfrage. Im Laufe des Nachmittags sollen deswegen weitere Maßnahmen bekannt gegeben werden.

Vorsorgliche Reihentestung ergab 32 positiv getestete Personen

Bisher gilt eine Maskenpflicht an allen Schulen und Kitas. Nach Auffälligkeiten im Zusammenhang mit vermehrten Corona-Infektionen in einer Firma im Landkreis hatte das Landratsamt kürzlich eine vorsorgliche Reihentestung veranlasst. Bei dieser habe man 32 positiv getestete Personen ermitteln können.

BMW von Corona-Ausbruch betroffen

Nach Recherchen des BR handelt es sich bei der Firma um BMW in Dingolfing. Wie ein BMW-Sprecher dem BR bestätigte, habe es Auffälligkeiten auf dem BMW-Werksgelände in Dingolfing bei einem Logistikdienstleister gegeben, der auf dem Werksgelände ein Teile-Versorgungszentrum für die Fahrzeugmontage betreibt. Daraufhin wurde in Absprache mit dem Gesundheitsamt die Reihentestung angeordnet.

Produktion läuft weiter

Mehrere hundert Mitarbeiter des Logistikdienstleisters, anderer Dienstleister sowie Logistik-Mitarbeiter der BMW-Group, die dazu in Kontakt standen und sich wiederholt in dem Versorgungszentrum aufgehalten haben, wurden dabei Anfang der Woche im Werk getestet. Nach Angaben des Sprechers befinden sich die positiv Getesteten in Quarantäne. Produziert wird aber ganz normal, wie es heißt.

Quelle der Infektion schwer zu ergründen

Auf dem Areal des Logistikdienstleisters gelten dieselben strengen Regeln zum Hygiene- und Infektionsschutz wie auf dem gesamten BMW-Werksgelände, so der Sprecher. Der Logistikdienstleister wurde auch auf die Einhaltung der Regeln überprüft. "Deswegen ist es jetzt schwer, die Quelle der Infektion zu finden. Das ist jetzt Aufgabe des Gesundheitsamts, ebenso wie weiterer Untersuchungen", so der Sprecher. Man stehe als BMW-Group aber in engem Kontakt zum Logistikdienstleister und zu den Behörden vor Ort, um sie bei der Arbeit und der Umsetzung von weiteren Maßnahmen zu unterstützen.

Landkreis war schon einmal Virus-Hotspot

Der Landkreis Dingolfing-Landau war bereits vor wenigen Wochen Virus-Hotspot. Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof und in einer Konservenfabrik in der Gemeinde Mamming waren damals Hunderte Infektionen bei Erntehelfern und Fabrikarbeitern festgestellt worden. Damals war das Infektionsgeschehen klar auf die betroffenen Betriebe beschränkt.