Corona: Auch Unterfranken verschiebt planbare Operationen

Die Intensivstationen in ganz Bayern sind nahezu voll, Verantwortliche bezeichnen die Lage als "dramatisch". Der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler sagte sogar: "Wir waren noch nie so beunruhigt". In den fünf bayerischen Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern, Schwaben, Mittel- und Oberfranken gilt aufgrund der angespannten Situation auf den Intensivstationen bereits ein Verbot für planbare Operationen. Unterfranken hatte diesen Schritt bisher nur in Erwägung gezogen, bereitet nun aber auch eine offizielle Verordnung vor.

93 Prozent der Intensivbetten in Unterfranken belegt

Die Verordnung soll laut Pressesprecher der Regierung "in Kürze" veröffentlicht werden. Damit gilt dann auch in Unterfranken ein Verbot für planbare Operationen in Krankenhäusern mit Corona-Schwerpunkt. Welche und wie viele Kliniken das genau betrifft, will die Regierung dann mit der offiziellen Verordnung konkretisieren. Die Lage auf den Intensivstationen des Bezirks spitze sich aber zu: Die Auslastung der Intensivbetten liegt laut Regierung aktuell bei 93 Prozent. Davon seien 24 Prozent Corona-Patienten.