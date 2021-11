"Reißleine gezogen": Arzt behandelt keine Ungeimpften mehr

Dr. Paul Offenberger ist schon lange Arzt und hat viel miterlebt. Als junger Mediziner war er in Malawi in Afrika tätig, erkrankte selbst an Hepatitis und hat Kinder an Masern sterben sehen. Diese Erfahrungen haben den fast 70-Jährigen zum überzeugten Impf-Befürworter werden lassen, wie er selbst sagt. Die Corona-Impfung ist für ihn deshalb das einzige, sichere Mittel, die Pandemie zu überstehen.

Kein Verständnis für Impfunwillige mehr

Für die, die eine derartige Impfung nach wie vor ablehnen, habe er deshalb inzwischen kein Verständnis mehr: Sie dürfen nicht mehr in seine Praxis im Oberallgäu kommen.

"Ich will mir diese Diskussion nicht mehr anhören und mich belehren lassen von Quacksalbern, von Ahnungslosen, die Verschwörungstheorien, einem Aberglauben, einer Pseudoreligion anhängen. Das sollen andere machen, ich habe jetzt die Reißleine gezogen." Dr. Paul Offenberger

Der Mediziner möchte so auch sein Praxispersonal und andere zum Teil schwerkranke Patienten vor dem Virus schützen. In einem Schreiben an Impfunwillige heißt es: "Die Blockierung der Intensivstationen durch überwiegend ungeimpfte Covid-19-Patienten zwingt mich zu dieser bedauerlichen Maßnahme, aber alle vernünftigen Patienten, deren Operationen verschoben werden müssen oder die Angst vor einem Unfall mit mangelnder Versorgungsmöglichkeit haben, werden es mir danken." Krankenhäuser kämen bereits an ihre Belastungsgrenzen, müssten nicht lebensnotwendige Behandlungen verschieben und Patienten verlegen.

Im Notfall werden alle Patienten behandelt

Seiner ärztlichen Behandlungspflicht will Offenberger aber trotzdem weiter nachkommen. Das steht auch auf einem Aushang an seiner Praxistür. Im Notfall behandelt der Oberallgäuer Arzt deshalb weiterhin ungeimpfte Personen.

Bei allen anderen impfunwilligen Patienten allerdings argumentiert er mit einem zerrütteten Arzt-Patienten-Verhältnis: "Da sind Patienten dabei, die ich seit fast 35 Jahren betreue, ganz liebe Leute, die aber in diesem entscheidend vitalen Punkt mir das Vertrauen nicht mehr geben," so Offenberger. "Und dann kann ich die Arzt-Patienten-Beziehung nicht mehr aufrechterhalten, weil die zerrüttet ist."

Patienten müssen sich neuen Hausarzt suchen

Aus diesem Grund fürchtet der Oberallgäuer Mediziner auch kein juristisches Nachspiel seiner Entscheidung. Ein "zerrüttetes Vertrauensverhältnis" könne eben ein Grund sein, die Behandlung der Patienten zu verweigern.

"Drei bis vier Dutzend Patienten", so Offenberger, die sich von ihm nicht von einer Corona-Impfung überzeugen lassen wollten, müssen sich deshalb im Oberallgäu jetzt einen neuen Hausarzt suchen.