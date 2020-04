Corona: Arbeitsmarkt in Mittelfranken leidet

Das Coronavirus lässt die Arbeitslosigkeit in Mittelfranken in die Höhe schnellen. Im Vergleich zum April vor einem Jahr stieg sie im April 2020 um 24 Prozent, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mit. 42.201 Menschen sind aktuell arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 4,2 Prozent. Die Corona-Pandemie schlägt also auch in Mittelfranken voll durch. In Bayern liegt die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent.

Mittelfranken mit weniger Anstieg als Oberbayern

Allerdings kommt Mittelfranken im Vergleich zu anderen bayerischen Regierungsbezirken noch recht gut weg. Während die Arbeitsmarkt-Statistiker hier ein Plus von 24 Prozent verzeichneten, waren es in Oberbayern sogar gut 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Oberbayern ist der Regierungsbezirk in Bayern, den es am härtesten trifft. Vor allem Gastronomie und Tourismus leiden dort unter der Coronakrise. Allerdings ist die Arbeitslosenquote in Oberbayern im April mit 3,6 Prozent noch immer unter der in Mittelfranken mit 4,2 Prozent.

Nürnberg ist Beschäftigungsmotor

Dennoch sagt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart: "Mittelfranken ist besser als sein Ruf". Die vergleichsweise guten Zahlen seien vor allem getragen von der Entwicklung in der Stadt Nürnberg. Nürnberg sei weiter ein Beschäftigungsmotor. Dadurch steige die Arbeitslosigkeit nicht so deutlich an wie in anderen bayerischen Regionen, so Holtzwart weiter.

Noch keine Zahlen zur Kurzarbeit

Aktuell gibt es noch keine Zahlen, wie viele Unternehmen in Mittelfranken Kurzarbeit angemeldet haben. In ganz Bayern sind es knapp 120.000 Anzeigen auf Kurzarbeit.

Landkreis Erlangen-Höchstadt weiter spitze

Die niedrigste Arbeitslosenquote hat im April der Landkreis Erlangen-Höchstadt mit 2,4 Prozent. Die höchste Quote verzeichnet die Stadt Nürnberg. Trotz der positiven Entwicklung liegt sie hier bei 6,2 Prozent.