Corona: Arbeitslosigkeit in Ostbayern gestiegen

Rund 25.700 Menschen in Niederbayern und 21.000 in der Oberpfalz sind zuletzt laut den neuen Zahlen der bayerischen Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet gewesen. Das entspricht einem deutlichen Anstieg von 34 Prozent, beziehungsweise 30 Prozent im Vergleich zum April 2019. Und auch im Monatsvergleich ging es nochmals nach oben: Mitte März waren es noch rund 24.000 Arbeitslose in Niederbayern und nicht ganz 20.000 in der Oberpfalz.

Keine Frühjahrsbelebung in diesem Jahr

Wenig überraschend: Die sonst übliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt ist komplett ausgefallen, speziell in Niederbayern, wo die Saisonarbeit eine größere Rolle spielt. Man sei direkt von der Wintersaison in die Krise gegangen, betonte auch der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, im BR-Interview.

In der Oberpfalz fiel der Stellenrückgang etwas weniger ausgeprägt aus als in anderen Regionen, dennoch ließ auch hier die Nachfrage der Wirtschaft nach Arbeitskräften deutlich nach.

Arbeitslosenquoten höher als im Vorjahr

Die Arbeitslosenquoten lagen dadurch im April bei 3,6 Prozent in Niederbayern und 3,3 Prozent in der Oberpfalz. Damit ist die Oberpfalz aber immer noch der Regierungsbezirk mit der geringsten Quote im Freistaat, auch wenn die Quote im April 2019 bei gerade einmal 2,5 Prozent lag..

Die niedrigste Arbeitslosenquote in Niederbayern meldete der Landkreis Kelheim mit 2,2 Prozent, am Ende der Liste stehen die Städte Straubing und Passau mit je 5,5 Prozent. In der Oberpfalz hat der Landkreis Neumarkt mit 2,2 Prozent die niedrigste Quote, am höchsten ist sie in Weiden mit 5,9 Prozent. Viele Beschäftigte sind zudem in Kurzarbeit. Genaue Zahlen hierzu gibt es aber aus beiden Regierungsbezirken nicht.