Corona-Antikörperstudie des RKI in Straubing gestartet

In Straubing hat die Corona-Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) "Corona-Monitoring lokal" begonnen. Die niederbayerische Stadt ist damit deutschlandweit die dritte, die für eine Antikörperstudie ausgewählt wurde. Neben Antikörpernachweisen will das RKI vor allem klären, wie es dazu kommt, dass Straubing zum Corona-Hotspot wurde.

Statt 2.000 bisher nur ein paar Hundert Studienteilnehmer

Den Teilnehmern werden Blut und Rachenabstriche abgenommen, um auf Antikörper getestet zu werden. Außerdem nehmen sie an einer Befragung teil. Als einer der Ersten wurde bereits am Vormittag dem Oberbürgermeister Straubings, Markus Pannermayr (CSU), ein Rachenabstrich und Blut entnommen.

Vertreter des RKI appellierten an die Bevölkerung, bei der Studie mitzumachen, die den ganzen Monat dauern wird. "Diese Pandemie ist noch nicht vorbei", sagte Osamah Hamouda vom RKI. Wie es heißt, habe das Robert-Koch-Institut mittlerweile 4.000 zufällig ausgewählte Straubinger per Post zur Studie eingeladen. Bisher hätten sich aber nur 620 Straubinger gemeldet. Da das RKI für die Studie rund 2.000 Teilnehmer braucht, hofft es nun, dass die eingeladenen Personen sich melden und bei der Studie mitmachen.

Straubing wegen Corona-Infektionsgeschehen besonders interessant

Die Stadt Straubing ist für die Studie des RKI besonders aus zwei Gründen interessant, wie Studienleiterin Claudia Santos-Hövener vom RKI sagte: Anders als bei den anderen Studienorten in Deutschland (Kupferzell in Baden-Württemberg und Bad Feilnbach im Landkreis Rosenheim), gebe es in der niederbayerischen Stadt ein akutes Infektionsgeschehen. Außerdem handle es sich bei Straubing um eine Stadt und nicht um eine Gemeinde. Man finde dort deswegen einen "urbanen Raum mit einer Diversität an Lebensformen und -situationen", so Santos-Hövener.

"Straubing generell hat sehr viele Fälle gehabt und gleichzeitig ist hier noch ein akutes Infekionsgeschehen. Gleichzeitig sind die Sommerferien in Bayern zu Ende gegangen. Für uns ist sehr interessant, wie sich das verhält mit Reiserückkehrern." Claudia Santos-Hövener, Studienleiterin des RKI

Gründe für Corona-Hotspot erfahren

Straubing galt besonders zu Beginn der Corona-Pandemie als Corona-Hotspot. Genaue Gründe dafür sind derzeit unbekannt, wie es von der Stadt heißt. Mithilfe der Teilnehmerbefragung in der Studie erhofft man sich, Licht ins Dunkel zu bringen.

Die bisherigen Studienergebnisse aus den zwei anderen Orten in Deutschland, in denen die Studie bereits durchgeführt wurde, zeigen, dass vor allem Veranstaltungen wie Kirchenkonzerte dazu geführt haben, dass sich das Virus verbreiten konnte. Außerdem hat sich gezeigt, dass die bisher getroffenen Maßnahmen wie Quarantäne und symptombezogene Tests sinnvoll sind.

Ziele der Studie: Antikörper und Krankheitsverläufe feststellen

Die Studie "Corona-Monitoring lokal" soll außerdem klären, wie viele Menschen bereits Antikörper gegen das neuartige Coronavirus gebildet haben. Außerdem soll erforscht werden, wie hoch der Anteil von Infizierten ohne Krankheitssymptome ist, welche Menschen häufiger von der Erkrankung Covid-19 betroffen sind und wie oft die Erkrankung so schwer verlief, dass Menschen im Krankenhaus oder auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

Ein Ergebnis erhalten die einzelnen Teilnehmer vier Wochen nach ihrem Test. Die gesamten Studienergebnisse der Stadt sollen aber erst rund sechs Wochen nach Studienende vorgestellt werden. Insgesamt sollen mit der RKI-Studie rund 8.000 Erwachsene in Deutschland aus vier besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Orten auf Antikörper getestet werden