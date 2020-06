Corona an Schulen: Quarantäne für fast 100 Menschen in Neu-Ulm

In drei Grundschulklassen und einer Kindergartengruppe im Landkreis Neu-Ulm sind Corona-Infektionen aufgetaucht. Deshalb schickt das Landratsamt jetzt insgesamt 98 Menschen vorsichtshalber in Quarantäne und lässt testen.

Die gute Nachricht zuerst: Nach den zwei Infektionen an der Grundschule Weststadt in Neu-Ulm sind dort zunächst keine weiteren Fälle bestätigt. In zwei Klassen hatte es Covid-19-Erkrankungen gegeben. Weil die Kinder außerdem eine Hortgruppe besucht hatten, gilt die Quarantäne nun auch für die dortigen Kinder, Betreuer und Eltern.

Weitere Infektionen in Senden und Vöhringen

Neben den beiden Fällen in Neu-Ulm gibt es laut Landratsamt auch in einer Grundschulklasse in Senden sowie in einer Kindergartengruppe in Vöhringen Infektionen mit Covid-19. Auch hier wurde Quarantäne angeordnet, weitere Testergebnisse liegen noch nicht vor. Bei allen gemeldeten Fällen arbeite das Gesundheitsamt gerade die Infektionsketten auf und ermittele Kontaktpersonen, so das Landratsamt.

"Kein Grund zur Panik"

"Wir sind sensibilisiert und nach wie vor wachsam", teilte Landrat Thorsten Freudenberger mit. Grund zur Panik bestehe keiner. Insgesamt gibt es in Neu-Ulm derzeit zehn bestätigte Covid-19-Infektionen, innerhalb der letzten Woche kamen sieben neue Fälle dazu.