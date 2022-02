Corona an Schulen: Bildung versus Infektionsschutz

Ist der Schaden für Kinder und Jugendliche größer, der ihnen gesundheitlich droht, wenn sie sich mit dem Corona-Virus infizieren? Oder ist er größer, wenn sie nicht zur Schule gehen? Diese Diskussion wird schon seit einiger Zeit hochemotional geführt.

Psychologe: Lockdown für Kinder schlimmer als Infektion

Der Psychologe und Bildungsforscher Olaf Köller etwa ist davon überzeugt, dass Schulschließungen "wo es nur geht" vermieden werden sollten. "Wir wissen aus den vorangegangenen Lockdowns, dass die Kosten sowohl im Lernbereich als auch im psychosozialen Bereich und im Bewegungsbereich der Kinder erheblich waren", sagt Köller, Professor am Max-Planck-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel.

Während der Lockdowns sei weniger gelernt worden und es seien psychische Probleme aufgetreten. "Um es deutlich zu sagen: Die Kinder sind dicker geworden und auch unbeweglicher." Köller vermutet, dass die Kosten des Distanzlernens größer seien als die Kosten einer Infektion.

Schülerinnen und Schüler fordern mehr Schutz

Andererseits haben sich viele Kinder und Jugendliche, über die so heiß diskutiert wird, letzte Woche selbst zu Wort gemeldet und forderten die Politik in einem offenen Brief auf, sie besser vor Corona zu schützen. "Der aktuelle Durchseuchungsplan ist unverantwortlich und unsolidarisch."

Die Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin Cornelia Beeking kann die Forderungen der Schülerinnen und Schüler gut verstehen, denn auch sie sieht in der momentanen Politik der Durchseuchung Unstimmigkeiten. Beeking findet es nicht nachvollziehbar, dass "in Parlamenten mit geimpften und zum Teil geboosterten Parlamentariern bei hohen Inzidenzen Sitzungen als Videokonferenzen abgehalten würden". "Das ist nicht nachvollziehbar. Nicht erklärbar. Das macht psychosozialen Stress."

Kinderarzt: Omikron-Infektion bei Kindern nicht unterschätzen

Ein schwerer Krankheitsverlauf bei Jugendlichen, die sich mit der Omikron-Variante infizieren, ist zwar unwahrscheinlich, bestätigt der Kinderarzt Christoph Klein, Direktor der Haunerschen Kinderspitals der Münchner Universität. Aber: "Viele Menschen denken, Omikron sei nun vollkommen harmlos. Ich denke, wir sollten da vorsichtiger sein. Wir wissen vieles noch nicht. Wir sollten die Covid-Infektion bei Kindern auch nicht unterschätzen."

Die Angst und das Gefühl mit den Risiken allein gelassen zu werden, sei bei vielen Schülern jedenfalls riesengroß. Das betont auch die Psychotherapeutin Cornelia Beeking: "Wenn Kinder dann noch miterleben, dass Bezugspersonen sterben oder schwer erkranken oder von chronischen Erkrankungen auf Grund einer Corona-Infektion schwer betroffen sind, oder dass zum Beispiel ein vulnerables Kind mit im Haushalt lebt und die Kinder dadurch Ängste bekommen: Was passiert? Kinder sind soziale Wesen, die möchten weder sich selber noch ihre Freunde anstecken."

Psychologin: Risiko wird auf Eltern und Kinder ausgelagert

Hinzu käme, dass Spätfolgen wie Long Covid oder das PIMS-Syndrom nicht auszuschließen seien. "Viele Kinder haben ein berechtigtes Interesse daran, sich nicht anzustecken." Trotzdem nähme man das momentan bei Schülern billigend in Kauf, kritisiert Beeking. Damit wälze man nicht nur die Angst sondern auch das Risiko auf Kinder, Jugendliche und ihre Familien ab.

"Wir haben mittlerweile die höchsten Inzidenzen und erklären die Pandemie gesellschaftlich für beendet und lagern das Risiko maximal auf Eltern und Kinder aus, die dann mit den Infektionen klarkommen müssen und auch mit den Risiken, die damit verbunden sind", sagt Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin Cornelia Beeking.

Mediziner fordern besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beekings Plädoyer: Wenn die Schulen in jedem Fall geöffnet bleiben sollen, dann müsse die Politik für sichere Schulen sorgen. Gemeinsam mit Medizinern und anderen Experten für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat Beeking deshalb in einer Stellungnahme gefordert, Kinder und Jugendliche besser vor einer Infektion zu schützen. Konkret fordern sie flächendeckende PCR-Pooltests an allen Schulen, kostenlose effiziente Masken für alle, niederschwellige Impfangebote, psychosoziale Angebote und die Möglichkeit am Unterricht von zuhause aus teilzunehmen.

Den Unterzeichnern der Stellungnahme geht es gar nicht darum, sich zwischen Schulschließungen einerseits und in Kauf genommenen Infektionen andererseits zu entscheiden. Denn wenn die Schulen so sicher wie irgend möglich organisiert werden, könnten Schulen wieder die Orte werden, die so wichtig sind: Orte des Lernens und der Begegnungen.

Psychologe: Kindern Angst vor Infektion nehmen

Dazu gehöre aber auch, die Angst vor Infektionen zu nehmen, sagt Psychologe Köller: "Was auch wichtig ist zusätzlich: Dass die Eltern aufgeklärt werden über die Infektionen und die Folgen ihrer Kinder. Denn wir sehen häufig, dass Eltern verunsichert sind und schwere Verläufe ihrer Kinder antizipieren, aber bisher wissen wir, dass die Kinder, selbst wenn sie sich infizieren in der Regel ganz milde Krankheitsverläufe entwickeln."

Sollen also die Schulen offen bleiben, dann müssen wir besser dafür sorgen, dass sich Schülerinnen und Schüler in der Schule sicher fühlen.