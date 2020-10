26.10.2020, 11:27 Uhr

Corona-Ampel: Stadt Bayreuth wird Dunkelrot

Die Corona-Infektionszahlen in Stadt und Landkreis Bayreuth steigen weiter an. Als erste Kommune in Oberfranken ist die sogenannte Corona-Ampel für das Stadtgebiet auf dunkelrot gesprungen. Schuld ist ein Inzidenzwert über 100.