Corona-Ampel dunkelrot: Einschränkungen im Raum Schweinfurt

Ein neues Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen und beschränkter Kontakt zwischen Menschen in der Öffentlichkeit: Das sind einige der Maßnahmen, die Stadt und Landkreis Schweinfurt getroffen haben. Wegen der Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 zeigt die Corona-Ampel nun die Farbe dunkelrot an.

Strengere Corona-Regeln im Raum Schweinfurt erlassen

Die Stadt spricht von einem "diffusen Infektionsgeschehen" – ein Ausbruchsherd sei nicht auszumachen. Deshalb gelten nun strengere Regeln. Stadt und Landkreis haben jetzt über die jeweiligen Allgemeinverfügungen und Einschränkungen informiert, die ab sofort gelten.

Frühere Sperrstunde in der Gastro und Alkoholverbot auf Plätzen

In der Stadt Schweinfurt gilt ein Alkoholverbot zwischen 21.00 und 6.00 Uhr – und zwar am Roßmarkt, auf dem Georg-Wichtermann-Platz und im Châteaudun-Park. In dieser Zeit sind Gaststätten und andere Gastronomie-Einrichtungen außerdem geschlossen. Liefer- und Abholdienst für Essen und nicht-alkoholische Getränke ist aber möglich.

Keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen erlaubt

Bei Sportveranstaltungen werden in Stadt und Landkreis keine Zuschauer zugelassen. Außerdem sind Trainingsgruppen in allen Bereichen des Amateur- und Freizeitsports begrenzt: Maximal zehn Personen in geschlossenen Räumen oder maximal 20 Personen unter freiem Himmel.

Beschränkte Besucherzahlen bei Veranstaltungen

Nicht private Veranstaltungen mit absehbarem Teilnehmerkreis bleiben laut Stadt über die Regeln der Verordnung hinaus auf 25 Teilnehmer in Gebäuden und 50 Teilnehmer im Freien beschränkt. Privat und in der Öffentlichkeit dürfen sich höchstens fünf Personen aus maximal zwei Hausständen treffen. Das gilt auch für Treffen in Restaurants und Kneipen – und für Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten.

Weiterhin gilt Maskenpflicht in der Keßlergasse, in Kultureinrichtungen und allen öffentlichen Gebäuden und Freizeiteinrichtungen.