BR24 extra, 19 Uhr: Corona-Ampel in Bayern auf Rot - Was nun?

Lange stand sie nicht auf Gelb, die Krankenhausampel in Bayern. Nachdem die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen im Freistaat über 600 liegt, ist die Ampel am Montag sogar auf Rot gesprungen. Damit gelten ab Dienstag weitreichende Einschränkungen.

Rottal-Inn und Mühldorf am Inn mit Inzidenzen über 830

Bisher bekommt Bayern seine Corona-Hotspots noch nicht in den Griff. Die Landkreise Rottal-Inn (833,3) und Mühldorf am Inn (831,0) gehören zu den drei Kreisen mit den höchsten Inzidenzen bundesweit. Nur der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (924,3) liegt derzeit darüber. Aber auch in den bayerischen Landkreisen Traunstein (764,0), Miesbach (715,7) und Regen (701,0) ist die Situation bedenklich. Insgesamt haben 18 Stadt- oder Landkreise in Bayern eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 500.

Bringt 2G den Durchbruch?

Ab Dienstag gelten nun bayernweit schärfere Maßnahmen. Bei vielen Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten bleibt Ungeimpften in nächster Zeit der Zutritt in der Regel verwehrt: Denn aus 3G oder 3G plus wird vielerorts zwingend 2G. Das betrifft zum Beispiel Fitnessstudios und Sportstätten, Theater, Kinos und Museen, Zoos, Bäder, Solarien und Seilbahnen sowie den touristischen Bahn- und Reisebusverkehr. Ausgenommen sind von dieser 2G-Beschränkung Kinder unter zwölf Jahren. In den Landkreisen und kreisfreien Städten, die am Wochenende als Hotspot-Regionen eingestuft wurden, sind diese Verschärfungen bereits in Kraft.

Ob es mit diesen Maßnahmen gelingt, die vierte Corona-Welle zu durchbrechen, und welche Rolle die Impfung dabei spielt - darüber spricht BR-Chefredakteur Christian Nitsche mit den beiden Virologen Prof. Ulrike Protzer und Prof. Oliver Keppler im BR24 extra, ab 19 Uhr in einem BR24live.