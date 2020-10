Corona-Ampel auf "gelb": Stadt Würzburg verschärft Maßnahmen

Das bayerische Landesamt für Gesundheit hatte am Samstag gemeldet, dass der Inzidenz-Wert in der Stadt Würzburg auf 41,2 gestiegen ist. Damit wurde der erste bayerische Grenzwert von 35 überschritten, die Corona-Ampel steht in Würzburg auf „gelb“.

Ab Sonntag Maskenpflicht

Die Stadt Würzburg bestätigte am späten Samstagnachmittag die vom Freistaat Bayern beschlossenen Maßnahmen zum Infektionsschutz. Ab Sonntag gilt daher eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, Freizeiteinrichtungen, Kulturstätten, Tagungen, Kongressen und Sportveranstaltungen. In Hochschulen und weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 besteht wieder Maskenpflicht am Platz. Auch in der Öffentlichkeit müssen Würzburger*Innen Maske tragen, so etwa von 6 bis 22 Uhr an der Alten Mainbrücke und am Bahnhofsvorplatz inklusive Grünbereiche.

Alkoholverbot in der Innenstadt

Zusätzlich zur Maskenpflicht verbietet die Stadt Würzburg den Konsum von Alkohol in großen Teilen der Innenstadt. Die Gastronomie in Würzburg darf zwischen 23 Uhr bis 6 Uhr keine Speisen und Getränke mehr anbieten. Tankstellen und Lieferdienste dürfen in dieser Zeit keine alkoholischen Getränke ausgeben.

Feiern mit maximal 10 Menschen

Private Feiern in der Stadt Würzburg sind auf die Angehörigen zweier Haushalte oder maximal zehn Personen beschränkt. Beim morgigen Spiel der Würzburger Kickers in der zweiten Bundesliga gegen Kiel wird die Zahl der zugelassenen Zuschauer halbiert.